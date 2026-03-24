Marco Rojas, leyenda de Saprissa, defendió a Abraham Madriz de las críticas con un filazo para el saprissismo

Abraham Madriz genera opiniones divididas entre los aficionados de Deportivo Saprissa. El portero de 21 años se apoderó del arco tras el retiro de Esteban Alvarado, erigiéndose como titular para Vladimir Quesada en el arranque del Torneo Clausura 2026 y ahora también para Hernán Medford.

Sin embargo, el flamante seleccionado nacional fue blanco de críticas por parte de algunos morados en los últimos días. Sobre todo después de la victoria 3-1 sobre San Carlos del domingo, donde no resolvió bien en algunas jugadas y lo que se le achaca es que no transmite seguridad.

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Marco Rojas defendió a Abraham Madriz

Uno de los referentes que salió a respaldar a Abraham Madriz es su excolega Marco Rojas, leyenda absoluta del arco de Saprissa y ganador de ocho títulos con la institución —con el recordado hexacampeonato de 1977 a la cabeza—, dejándole un mensaje a los seguidores del monstruo.

“Por ahí he oído críticas, pero esos mismos que critican, no creo que sean saprissistas, porque es muy fácil criticar y poner el dedo en la llaga”, disparó Rojas en diálogo con La Teja.

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“Me parece que la afición en este caso es parte de un respaldo, no de una crítica y, a veces, nos guste o no quién está, pues está. No se trata de a quién quitó o quién se fue. Así como me fui yo, se han ido muchos. El respaldo es que lleguen a hacer el mismo trabajo o incluso mejor”, agregó.

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Pese a defenderlo, Rojas también reconoció que Madriz tiene aspectos por pulir. “Habría que trabajarlo en algunas cosas, jugar el área, salir más aplomado a cubrir ángulos. En fin, eso lo dictará el tiempo, si es que lo analiza él en la casa como lo hacíamos nosotros”.

Marco Rojas defendió el marco tibaseño de 1972 a 1986. (Foto: Saprissa)

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“Yo creo que está cumpliendo muy bien, es un muchacho joven que tiene posiblemente una carrera exitosa. Lo veo muy aplomado en el marco, muy seguro, y también es de nuestra cantera (…). Aquí se trata no solo de condiciones, sino de madurez emocional, inteligencia, algo que veo que Abraham está muy aplomado en esos aspectos, en los que no es la edad ni la experiencia las que entran en juego”, agumentó el ídolo morado.

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En síntesis

Defensa de leyenda: Marco Rojas, ídolo histórico del arco morado, respaldó a Abraham Madriz y lanzó un dardo a los críticos: “No creo que sean saprissistas”.

Marco Rojas, ídolo histórico del arco morado, respaldó a y lanzó un dardo a los críticos: “No creo que sean saprissistas”. Mensaje a la grada: la leyenda pidió a la afición ser un apoyo y no “poner el dedo en la llaga”, recordando que tras el retiro de figuras como Alvarado, el respaldo es vital.

la leyenda pidió a la afición ser un apoyo y no “poner el dedo en la llaga”, recordando que tras el retiro de figuras como Alvarado, el respaldo es vital. ADN Saprissa: Rojas destacó que Madriz es un producto de la cantera con gran madurez emocional , factor que considera más importante que la edad o la experiencia.

Rojas destacó que Madriz es un producto de la cantera con gran , factor que considera más importante que la edad o la experiencia. Consejo de experto: pese a los elogios, el exarquero señaló que el joven de 21 años aún debe pulir detalles técnicos como el juego de área y el achique de ángulos.