La Selección de Costa Rica tuvo su primer partido bajo la dirección técnica del Bocha Batista el pasado viernes contra Jordania. Fue empate por 2-2 para la Tricolor, que ahora deberá disputar su segundo amistoso en suelo turco este martes ante Irán.

En medio de la ventana internacional de selecciones, hubo fútbol en Costa Rica. El Deportivo Saprissa superó a Liberia con una goleada por 5-1 en el Torneo de Copa y se clasificó a la final, donde se medirá contra Sporting.

Uno de los jugadores que hoy jugó los 90 minutos en La Cueva se postuló para ser parte del seleccionado tico. Se trata de un futbolista muy silbado por la afición hace poco tiempo y que estuvo involucrado en la polémica con Rachid Chirino.

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Gerson Torres es quien decidió mandarle un mensaje al Bocha Batista para que lo considere en los próximos compromisos. “Todavía tengo una buena edad para estar“, declaró el extremo derecho de Saprissa.

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Lo llamativo de Torres es que no es considerado titular por Hernán Medford. Ingresa de cambio, pero el fijo en su puesto es Bancy Hernández, quien no estuvo en el Monstruo por haber sido convocado con la Selección de Nicaragua para esta fecha FIFA.

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Gerson Torres no juega con La Sele desde 2022

Actualmente, Gerson tiene 28 años. No forma parte de La Sele hace más de tres años. Su última presencia con la Tricolor fue en el Mundial de Qatar 2022. Jugó de titular en la victoria por 1-0 frente a Japón. Desde entonces, ni siquiera fue convocado.