En contra de Hernán Medford: Gerson Torres causa revuelo en Saprissa con una frase que contradice al técnico

El Deportivo Saprissa de Hernán Medford avanzó a la final del Torneo de Copa al imponerse en el global (6-2) ante Liberia.

Sin embargo, tras este gran paso de la temporada, Gerson Torres causó revuelo en La Cueva con una frase en la zona mixta tras el pase a la final que contradice a Medford.

ver también Saprissa al borde de ser descalificado: el grave error que dejó a Hernán Medford contra las cuerdas ante Liberia

ver también Es silbado por la afición de Saprissa, pero le dejó un mensaje al Bocha Batista para volver a La Sele: “Tengo edad para estar”

¿Cuál fue la frase de Gerson Torres en contra de Hernán Medford?

Gerson Torres disputó 68 minutos en la victoria ante Liberia y destacó la importancia del Torneo de Copa como una vitrina para los jugadores jóvenes, al considerar que es una competencia ideal para mostrarse y ganarse un espacio.

“Este Torneo de Copa es importante como lo quieran ver. Desde mi punto de vista es relevante para los jóvenes, para que se muestren y logren levantar la mano“, compartió Gerson Torres.

Tweet placeholder

Además, señaló que en su caso personal el certamen también le ha servido para sumar minutos, tomar ritmo de competencia y medir su nivel, luego de no haber contado con tanta participación en el torneo nacional.

Publicidad

Publicidad

“En mi caso, en el torneo nacional no he tenido muchos minutos pero en el de Copa sí he tenido, pero también me sirve para agarrar ritmo de competencia y para ver si estoy preparado o no“, afirmó Gerson Torres en zona mixta tras clasificar a la final del Torneo de Copa.

Recordemos que el Saprissa se verá en la final del Torneo de Copa contra el Sporting el próximo 15 de abril a las 7:00 p.m. hora de Costa Rica.

Publicidad

Datos claves

Gerson Torres resaltó la importancia del Torneo de Copa al considerar que es una vitrina para que los jugadores jóvenes se muestren y levanten la mano .

al considerar que es una vitrina para que . Reconoció que no ha tenido muchos minutos en el torneo nacional , pero explicó que en la Copa sí ha podido jugar más, lo que le ha servido para agarrar ritmo de competencia y medir su nivel .

, pero explicó que en la Copa sí ha podido jugar más, lo que le ha servido para . Saprissa avanzó a la final del Torneo de Copa y ahora enfrentará a Sporting el próximo 15 de abril a las 7:00 p.m., hora de Costa Rica.