Este domingo, el Deportivo Saprissa no consiguió lo que esperaba en el Clásico Nacional ante Alajuelense. El Monstruo igualó por 1-1 y prácticamente se despidió de alcanzar el primer puesto del Clausura 2026 que ocupa Herediano hasta el momento.

A pesar de este empate que no cayó de la mejor manera, Roberto Artavia se encargó de comunicar una importante noticia para la economía de Saprissa y que tiene que ver con el pago de una deuda que el club tenía hace tiempo con la Caja.

Roberto Artavia confirma que Saprissa le pagó la deuda completa a la Caja

Este domingo, el presidente confirmó que el cuadro tibaseño ya no le debe dinero a la Caja: “Absolutamente. Lo vamos a anunciar el día de la Asamblea, es un enorme alivio. Saprissa no le debe un centavo a la Caja Costarricense de Seguro Social. Eran 500 mil dólares, muchísimo dinero“.

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Con este anuncio, el conjunto morado descuenta una importante deuda. Será un tema que se compartirá en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del próximo 30 de abril en las instalaciones del Ricardo Saprissa, tal como confirmó el club este lunes.

Si bien esta noticia significa un alivio para Saprissa, aún mantiene una importante deuda bancaria cercana a los 12 millones de dólares. Artavia comunicó que están trabajando con diferentes financistas para poder bajar este monto y sanear las arcas definitivamente.

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Después de acomodar la situación financiera de Saprissa, Artavia quiere invertir más dinero en el primer equipo y el equipo femenino. También en la infraestructura. Aseguró que la directiva pretende terminar el Centro de Entrenamiento Saprissa (CES) pese a que no pertenece al Monstruo.

En síntesis

Saprissa igualó 1-1 ante Alajuelense y se aleja del liderato del Clausura 2026.

igualó ante Alajuelense y se aleja del liderato del Clausura 2026. Roberto Artavia confirmó el pago total de $500,000 adeudados a la Caja Costarricense.

confirmó el pago total de adeudados a la Caja Costarricense. El club mantiene una deuda bancaria de $12 millones que planea sanear próximamente.