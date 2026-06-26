En la órbita de PSG y Benfica: Saprissa confirma quiénes son las 3 joyas que darán un salto internacional

Saprissa anunció oficialmente que tres jóvenes promesas de sus divisiones menores viajarán a Europa para integrarse a los programas de formación de dos gigantes.

Este viernes 26 de junio, el Deportivo Saprissa llenó de orgullo a su afición al confirmar, a través de sus canales oficiales, que tres promesas surgidas del semillero del Centro Deportivo “Beto” Fernández tendrán la invaluable oportunidad de entrenarse bajo la tutela de dos gigantes del fútbol europeo.

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“Tres futbolistas de las divisiones menores del Deportivo Saprissa tendrán la oportunidad de fortalecer su desarrollo deportivo en programas internacionales con los prestigiosos Benfica de Portugal y Paris Saint-Germain de Francia“, anunció la institución tibaseña en su comunicado.

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¿Quiénes son las tres joyas del Monstruo?

Por un lado, Patrick Uhrig (perteneciente a la categoría U15) y Franz Uhrig (de la U13), fueron aceptados en un programa internacional de entrenamiento organizado por el club más ganador de Portugal.

Por otro lado, el arco morado también tiene un digno representante: el guardameta Nicolás Zúñiga, de la categoría U13. El joven portero fue seleccionado entre los 44 mejores jugadores de un grupo masivo de más de 700 participantes provenientes de Estados Unidos y Francia.

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Gracias a este logro, Nicolás recibió una invitación exclusiva al evento “Top 44 Week” del Paris Saint-Germain (PSG), el cual se llevará a cabo del 2 al 8 de agosto en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento del club parisino.

Nicolás Zúñiga, joven guardameta de la cantera tibaseña (Saprissa).

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¿Qué significa este salto para los juveniles?

Durante su estadía, los jóvenes talentos trabajarán de lleno bajo las rigurosas metodologías de los clubes anfitriones. En el caso de los Uhrig, Saprissa destacó el beneficio: “Durante una semana, ambos jugadores trabajarán bajo la metodología del club portugués, reconocido mundialmente por su excelencia en la formación de jóvenes talentos“.

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De igual manera, Zúñiga podrá medirse codo a codo con las mayores promesas juveniles captadas por el gigante francés en un ambiente de altísima exigencia, acumulando una experiencia internacional que será fundamental para cumplir su sueño de llegar a la Primera División.