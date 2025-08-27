Es tendencia:
“Fuera del clásico”: tras el fracaso en Copa Centroamericana, Saprissa recibe la peor noticia para el partido contra Alajuelense

Vladimir Quesada no termina de asimilar la eliminación de la Copa Centroamericana y el Saprissa ya recibe otro golpe mortal.

Marcial Martínez

Por Marcial Martínez

Vladimir Quesada dirigiendo al Deportivo Saprissa
Vladimir Quesada dirigiendo al Deportivo Saprissa

El Deportivo Saprissa sufrió un golpe inesperado en la Copa Centroamericana 2025 al empatar con Motagua y quedar eliminado en la fase de grupos. El conjunto morado finalizó en la tercera posición, superado por el equipo hondureño y por el Club Sport Cartaginés.

La eliminación temprana coloca a Saprissa en el mismo escenario que CAI de Panamá y el Verdes de Belice, clubes que tampoco lograron acceder a los cuartos de final. Esta salida prematura no solo representa un duro revés deportivo, sino también un impacto económico significativo.

¿Cuál es la peor noticia para el Saprissa antes de enfrentar a Alajuelense?

A través de sus redes sociales, la periodista Merlyn Villareal confirmó una noticia sensible para Saprissa de cara al Clásico Nacional: Mauricio Villalobos no estará disponible para el duelo ante Alajuelense.

Merlyn Villareal publicó que Mauricio Villalobos estará “Fuera del clásico”, oficializando así la ausencia del volante en el Deportivo Saprissa que pierde a una pieza importante en el mediocampo justo en la previa de uno de los partidos más trascendentales del torneo.

¿Cuándo se disputará el Clásico entre Saprissa y Alajuelense?

El próximo sábado 30 de septiembre se vivirá una nueva edición del Clásico Nacional entre Saprissa y Alajuelense, correspondiente a la jornada 6 del Torneo de Apertura a las 6:00 p.m. desde el Estadio Ricardo Saprissa Aymá.

