¿Por qué no juega Mario Pasalic en Croacia vs. Portugal por los 16avos del Mundial 2026?

Mario Pasalic quedó fuera del once titular de Croacia para enfrentar a Portugal por los 16avos de final del Mundial 2026.

Croacia y Portugal se enfrentan este jueves 2 de julio por los 16avos de final del Mundial 2026, en un partido de eliminación directa que marcará el camino de dos selecciones con aspiraciones fuertes en el torneo.

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La mayor novedad en el once que dispuso el técnico de los balcánicos, Zlatko Dalic, es la ausencia del centrocampista Mario Pasalic quien juega para el Atalanta y que ha tenido un papel secundario en el Mundial.

Por qué no juega Mario Pasalic ante Portugal

La ausencia de Pasalic responde principalmente a una decisión técnica de Dalic, atravesada por su rendimiento y su condición física durante el torneo. El volante ha sido parte de las rotaciones

Mario Pasalic ha tenido participación en los tres partidos que llevan disputados los croatas en la Copa del Mundo del 2026, aunque por el momento su aporte no ha sido el acostumbrado al no tener ni goles y tampoco asistencias.

Quién reemplaza a Pasalic en Croacia

En la alineación titular de Croacia aparecen Martín Baturina, el veterano Iván Perisic y Nicola Vlasic en la parte ofensiva, para intentar hacer daño en la defensiva, lusa, por lo que la entrada de Pasalic se podría dar en el complemento para la segunda parte.

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La Selección de Croacia buscará un resultado positivo que le permita sacar a la Portugal de Cristiano Ronaldo, para así enfrentar a su similar de España en los octavos de final.