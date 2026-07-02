El arquero de Croacia llega a otra noche grande con una historia marcada por los penales, la eliminación de Brasil en Qatar 2022 y un regreso especial a Dinamo Zagreb.

Croacia y Portugal se enfrentan este jueves 2 de julio por los 16avos de final del Mundial 2026, en uno de los partidos más atractivos de la primera ronda eliminatoria.

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El duelo tiene nombres enormes como Cristiano Ronaldo, Luka Modric, Bruno Fernandes e Ivan Perisic, pero también una figura imponente bajo los tres palos del cuadro balcánico: Dominik Livaković.

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Quién es Dominik Livaković, el arquero titular de Croacia

Dominik Livaković nació el 9 de enero de 1995 en Zadar, Croacia. Se formó en NK Zagreb, donde debutó en la primera división en la temporada 2012-13, y luego dio el salto a Dinamo Zagreb, el club en el que terminó de convertirse en una figura importante para el fútbol de su país.

El arquero croata ya sabe lo que es hacer historia en una Copa del Mundo (Getty Images).

Su carrera internacional con Croacia empezó en 2016 y desde entonces fue parte de una generación histórica: integró el plantel subcampeón del mundo en Rusia 2018 y fue uno de los grandes protagonistas del tercer puesto conseguido en Qatar 2022.

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El hombre que eliminó a Brasil

Livaković quedó marcado para siempre por lo que hizo en Qatar. Primero se hizo gigante ante Japón, cuando atajó tres penales en la tanda de octavos de final. Después volvió a aparecer contra Brasil, en un partido que parecía perdido cuando Neymar abrió el marcador en el tiempo extra.

El guardameta de Croacia fue el principal responsable de la eliminación de Brasil (Getty Images).

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Croacia empató sobre el cierre con Bruno Petkovic y llevó la definición a los penales. Allí, Livaković le atajó el primer remate a Rodrygo y dejó a Brasil bajo presión desde el arranque de la serie. Luego Marquinhos estrelló su penal en el poste y los europeos celebraron una de las eliminaciones más impactantes de aquel Mundial.

Regreso a casa para jugar el Mundial

Antes del Mundial 2026, Livaković atravesó una temporada agitada. Había llegado a Girona cedido desde Fenerbahçe, pero nunca llegó a debutar en España porque buscaba mantener abierta la posibilidad de otro movimiento que le permitiera llegar con minutos a la Copa del Mundo.

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Por las reglas de FIFA, un jugador puede registrarse en tres clubes durante una temporada, pero solo disputar partidos oficiales con dos. Por eso, si Livaković jugaba con Girona, donde tenía poco espacio, podía cerrar la puerta a otra salida en busca de continuidad.

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El 30 de enero de 2026, Dinamo Zagreb anunció oficialmente la vuelta de Livaković a préstamo desde Fenerbahçe. El club croata lo presentó como un “gran regreso” y recordó que había dejado Maksimir en agosto de 2023, después de siete temporadas, 12 títulos, 293 partidos oficiales y 138 vallas invictas.

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Así, Livaković volvió a casa para recuperar ritmo, confianza y protagonismo antes de otro Mundial. Ahora, frente a Portugal, Croacia vuelve a confiar en un arquero que ya sabe lo que es hacerse gigante en partidos imposibles.