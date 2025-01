José Giacone no esconde su molestia tras el empate de Saprissa contra Pérez Zeledón

Deportivo Saprissa fue sorprendido este jueves en la noche, luego de empatar sin goles en condición de local contra Municipal Pérez Zeledón, resultado que lo hace desperdiciar su condición de local y que en el caso del entrenador José Giacone hay muchos aspectos que lo molestan.

Giacone analizó lo sucedido en Tibás, desde los detalles que le hicieron falta a sus dirigidos, así como lamentar las bajas que tiene y que no le permite hacer muchas variantes, por último, defendió a Orlando Sinclair que falló un penal y justificó la salida de Marvin Loria.

José Giacone analiza el Saprissa vs Pérez Zeledón

‘‘Hoy no solo nos molesta el resultado en casa, también el funcionamiento donde permitimos que Pérez Zeledón se defendiera. Nos falta contundencia. Estoy muy contento con la plantilla pero me hacen falta 10 jugadores. No tengo todo a disposición, no es una excusa porque hoy perdimos puntos por no tener contundencia”, dijo.

”Hoy fue de esos días en el fútbol donde la pelota no quiso entrar, son situaciones que ocurren. Jugamos casi todo el partido en cancha rival. Hay muchas cosas que rescatar si hablamos de fútbol pero el resultado me tiene sumamente molesto porque el equipo no hizo un mal partido”, añadió.

Giacone defiende a Sinclair y justifica a Loria

”Sinclair es un jugador que se sabe mover dentro y fuera del área. El penal lo provocó él en una jugada individual. Falló el penal pero nosotros lo apoyamos, se merece su llamado a la selección”, afirmó.

‘‘Marvin Loría sufrió una lesión ante San Carlos y apenas ayer volvió. Hoy salió al medio tiempo porque volvió a sentir una carga”, concluyó diciendo el estratega sobre su decisión en el compromiso.

