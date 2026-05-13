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Polémica en Saprissa: Roberto Artavia le adelanta a Jorkaeff Azofeifa qué hará cuando se conozca la sanción contra él

En Saprissa saben que este jueves se conocerá la suspensión de Jorkaeff Azofeifa, Artavia fue directo al contar la postura que tomará el club y le lanzó un dardo al futbolista.

Pablo Rocca

Por Pablo Rocca

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Artavia fue duro contra Azofeifa.
© La Nación / SaprissaArtavia fue duro contra Azofeifa.

La tensión no deja de crecer en Deportivo Saprissa en la antesala de uno de los partidos más importantes del semestre. A horas de la vuelta de la serie, el foco no está únicamente en lo futbolístico, sino en lo que pueda pasar con Jorkaeff Azofeifa y la esperada resolución disciplinaria por su gesto hacia la afición de Municipal Liberia.

Durante varios días, el tema quedó en el aire, generando incertidumbre tanto dentro del plantel como en la afición morada. Sin embargo, en las últimas horas trascendió que el fallo se conocería antes del partido de vuelta, lo que aumenta todavía más la presión sobre el entorno tibaseño.

En medio de ese escenario, apareció la voz de Roberto Artavia, presidente del club, quien no esquivó el tema y dejó una postura que rápidamente generó repercusión.

¿Qué dijo Artavia sobre la postura de Saprissa sobre la sanción a Azofeifa?

“Incluso te diría, los errores que podemos haber cometido extrapartido los hemos hablado con claridad: nosotros no vamos a defender comportamientos inaceptables y en el momento en que sancionen, vamos a respetar esas sanciones, afirmó.

Roberto Artavia dijo que Saprissa acatará al sanción a Azofeifa. (Foto: Saprissa)

Roberto Artavia dijo que Saprissa acatará al sanción a Azofeifa. (Foto: Saprissa)

Artavia fue claro al marcar una línea institucional que podría tener consecuencias directas sobre el futuro inmediato del jugador. La declaración no pasó desapercibida porque, en la práctica, deja en evidencia que Saprissa no piensa salir a proteger a Azofeifa si finalmente recibe un castigo por parte de los órganos disciplinarios.

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Puertas adentro, el mensaje también fue interpretado como un aviso. Más allá del respaldo futbolístico, el club no está dispuesto a tolerar situaciones que comprometan la imagen institucional en un momento clave del torneo.

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El caso tomó mayor dimensión porque Azofeifa venía siendo una pieza importante dentro del esquema, especialmente en partidos de alta intensidad donde su despliegue físico y presencia ofensiva suelen marcar diferencias.

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Por eso, una eventual ausencia en la vuelta podría alterar los planes del cuerpo técnico en un momento donde cada detalle cuenta. En Saprissa intentan enfocarse en el partido, aunque saben que la resolución disciplinaria será inevitable y puede llegar en cualquier momento.

Datos Claves

  • El presidente Roberto Artavia afirmó que Saprissa respetará la sanción impuesta a Jorkaeff Azofeifa.
  • El fallo disciplinario contra Azofeifa por gestos a la afición se conocerá antes del próximo partido.
  • La dirigencia del Deportivo Saprissa decidió no defender comportamientos inaceptables de sus jugadores.
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