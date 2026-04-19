Hernán Medford se lamenta y señala a los responsables de que Saprissa no derrotara a Alajuelense

El Deportivo Saprissa tuvo la oportunidad de sacar los tres puntos en el Clásico Nacional contra Alajuelense, pero la desaprovechó y se quedó con un punto. Esta unidad lo deja en semifinales, aunque le da prácticamente el primer lugar a Herediano.

Por este motivo, Hernán Medford se lamentó en conferencia de prensa que su equipo no haya podido triunfar en el Morera Soto. Ya son 11 partidos (siete derrotas y cuatro empates), con el de hoy, que Saprissa no puede obtener los tres puntos en el clásico como visitante.

El Pelícano atribuye el empate de Saprissa a los jugadores que desperdiciaron ocasiones claras en el área manuda. El más señalado por la afición morada fue Orlando Sinclair, quien tuvo para marcar dos goles, pero se quedó con las manos vacías.

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“Si hubiéramos sido acertados, este partido lo hubiéramos ganado. Hicimos buen bloque y diagnosticamos cuántas oportunidades tuvimos en los últimos 10 minutos: tres opciones bien claras“, declaró Medford en conferencia de prensa.

De todas maneras, se mantiene optimista y siente que no ser líder de la tabla no asegura el campeonato: “Quedar primero es una ventaja, pero yo perdí finales quedando en el primer lugar, así le ha pasado a muchos. Sí se tiene más posibilidades, pero no se asegura el campeonato, estamos tranquilos“.

Con este punto, Saprissa alcanza la línea de los 28 puntos y se queda a seis de Herediano (34). Justamente queda esa cantidad de puntos en disputa. El Monstruo necesita que el Team pierda en los dos partidos y luego ganar los dos suyos.

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