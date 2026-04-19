Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Liga Promérica

Hernán Medford se lamenta y señala a los responsables de que Saprissa no derrotara a Alajuelense

El DT de Saprissa se sinceró sobre lo que le faltó a su equipo para ganar en el Morera Soto.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

Sigue a FCA en Google!
El DT no se lo guardó.
© Prensa SaprissaEl DT no se lo guardó.

El Deportivo Saprissa tuvo la oportunidad de sacar los tres puntos en el Clásico Nacional contra Alajuelense, pero la desaprovechó y se quedó con un punto. Esta unidad lo deja en semifinales, aunque le da prácticamente el primer lugar a Herediano.

Por este motivo, Hernán Medford se lamentó en conferencia de prensa que su equipo no haya podido triunfar en el Morera Soto. Ya son 11 partidos (siete derrotas y cuatro empates), con el de hoy, que Saprissa no puede obtener los tres puntos en el clásico como visitante.

El Pelícano atribuye el empate de Saprissa a los jugadores que desperdiciaron ocasiones claras en el área manuda. El más señalado por la afición morada fue Orlando Sinclair, quien tuvo para marcar dos goles, pero se quedó con las manos vacías.

Machillo Ramírez enciende la polémica tras el clásico con Saprissa y hace una denuncia contra el arbitraje: “Hay cositas que…”

ver también

Machillo Ramírez enciende la polémica tras el clásico con Saprissa y hace una denuncia contra el arbitraje: “Hay cositas que…”

Hernán Medford apunta a quienes fallaron goles ante Alajuelense

Si hubiéramos sido acertados, este partido lo hubiéramos ganado. Hicimos buen bloque y diagnosticamos cuántas oportunidades tuvimos en los últimos 10 minutos: tres opciones bien claras“, declaró Medford en conferencia de prensa.

De todas maneras, se mantiene optimista y siente que no ser líder de la tabla no asegura el campeonato: “Quedar primero es una ventaja, pero yo perdí finales quedando en el primer lugar, así le ha pasado a muchos. Sí se tiene más posibilidades, pero no se asegura el campeonato, estamos tranquilos“.

Con este punto, Saprissa alcanza la línea de los 28 puntos y se queda a seis de Herediano (34). Justamente queda esa cantidad de puntos en disputa. El Monstruo necesita que el Team pierda en los dos partidos y luego ganar los dos suyos.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Unafut lo hace oficial: Alajuelense recibe el revés de última hora que favorece a Saprissa para el clásico
Deportivo Saprissa

Unafut lo hace oficial: Alajuelense recibe el revés de última hora que favorece a Saprissa para el clásico

Medford estalla ante una pregunta sobre Alajuelense
Deportivo Saprissa

Medford estalla ante una pregunta sobre Alajuelense

Alajuelense vs. Saprissa: la Inteligencia Artificial predice el resultado exacto
Costa Rica

Alajuelense vs. Saprissa: la Inteligencia Artificial predice el resultado exacto

Erick Lonnis señaló a una figura olvidada por muchos en Saprissa
Deportivo Saprissa

Erick Lonnis señaló a una figura olvidada por muchos en Saprissa

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo