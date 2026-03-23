Hernán Medford lamenta el mayor error de su carrera fuera de Saprissa: “Muy vagabundo”

Hernán Medford volvió a ser noticia, pero esta vez no por su actualidad como entrenador ni por algún resultado reciente, sino por una confesión que sorprendió a más de uno en el fútbol costarricense. El técnico de Saprissa participó en el podcast de Paulo Wanchope, donde compartió mesa con otros mundialistas como Mauricio Solís y Juan Cayasso, y dejó una reflexión profunda sobre su etapa como futbolista.

En medio de la charla, Medford tomó la palabra y, con total sinceridad, se refirió al que considera el mayor error de su carrera fuera del Deportivo Saprissa. Lejos de esquivar el tema, el “Pelícano” hizo una autocrítica directa, reconociendo aspectos de su personalidad que, según él, terminaron condicionando su proyección internacional.

¿Qué dijo Hernán Medford sobre el mayor error en su carrera?

“Yo me la creía y pensaba que tenía la capacidad. Después me quedé años afuera del país entre México y Europa. Solamente jugué cuatro años aquí”, comentó, haciendo un repaso por su trayectoria fuera de Costa Rica, donde tuvo la oportunidad de competir en distintos contextos, pero sin alcanzar el techo que él mismo considera que podía lograr.

La confesión fue aún más contundente cuando habló de lo que, a su criterio, le faltó para dar un salto mayor en su carrera. “Yo tenía mentalidad ganadora y de creérmela. Una de las cosas que me critico es que si hubiera entrenado más, tal vez hubiera jugado en el Real Madrid”, soltó, dejando una frase que rápidamente generó repercusión.

Pero el momento más impactante llegó cuando Medford resumió su análisis con una declaración que no dejó lugar a interpretaciones. “Lo que pasa es que era muy vagabundo. Yo me la creía demasiado”, afirmó, reconociendo sin rodeos que su actitud fuera del campo influyó directamente en su desarrollo profesional.

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Sus palabras no solo revelan una mirada introspectiva sobre su carrera, sino que también funcionan como un mensaje para las nuevas generaciones. En un fútbol cada vez más exigente, donde los detalles marcan la diferencia, Medford deja en claro que el talento por sí solo no alcanza si no va acompañado de disciplina y constancia.

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