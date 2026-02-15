Real España vs. LAFC: Jeaustin Campos deja un recado a Concacaf y no gustará mucho al Olimpia

Jeaustin Campos está líder del torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. La Máquina suma 13 puntos en 5 jornadas.

Ahora pasa la página y se enfoca en el Concachampions 2025. Real España vio cómo América eliminó a Olimpia y ellos quedaron con únicos representantes.

Al León no le gustará su frase “somos los únicos vivos” en referencia a la eliminaci: “Lo primero que hemos estado haciendo cuando vienen este tipo de dualidades de torneos es tratar de puntuar, tratar de estar ahí arriba; lo estamos haciendo en la Liga Nacional, estamos en primer lugar, independientemente de lo que pase, eso es importante, eso es bueno. Somos el único equipo que queda vivo en CONCACAF y sabemos la responsabilidad que tenemos”.

También envió un recado a Concacaf, porque no tiene referencia de Los Ángeles FC, ya que están en pretemporada.

El recado de Jeaustin Campos a Concacaf

“Graciosamente no tenemos ninguna referencia este año, salvo un partido que jugaron contra New York City hace ocho días, que más o menos lo vimos, que no jugaron; fueron 30 minutos los que probablemente van a ser titulares, pero basados en esa referencia y en su patrón de juego, esa es la incógnita: el ritmo, la intensidad y la dinámica del juego que nosotros podamos tener para contrarrestar lo que ellos acostumbran siempre a jugar.

Nosotros, desafortunadamente, tenemos partidos como el de hoy, que se quiebra mucho el juego, que caminamos mucho y todas las situaciones futbolísticas que siempre hemos mencionado, de que la intensidad y la dinámica del juego no es la correcta o la que se quisiera y por eso también sufrimos nuestras elecciones en Centroamérica, nuestros equipos en Centroamérica, precisamente por eso”.

Dejó un mensaje a la afición de Real España

“La afición, hace cuántos, muchos años no se da un partido de CONCACAF de Real España; aprovechemos esta gran oportunidad que nos da Dios, que nos da el esfuerzo que tuvieron los muchachos, y que vengan a llenar este estadio, que se vea, que se sienta y que el rival, a pesar de que pueda estar acostumbrado a estadios más grandes y más llenos, pues que también se sientan incómodos y que sean el jugador número 12 para nosotros”.