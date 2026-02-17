Es tendencia:
Provocación oficial: Saprissa no guarda nada y manda un mensaje que calienta el Clásico Nacional contra Alajuelense

En la antesala del Clásico Nacional, desde Saprissa revelan la sorpresa que preparan contra Alajuelense.

Los morados se preparan para el recibimiento.
Los morados se preparan para el recibimiento.

Este sábado por la noche, se disputará el primer Clásico Nacional del 2026 por la Liga Promérica. El Deportivo Saprissa recibirá a la Liga Deportiva Alajuelense por la octava jornada del Clausura 2026 y buscará romper la mala racha que acumula en los clásicos.

Saprissa no pudo derrotar a Alajuelense en todo el 2025. El último triunfo morada fue en 2024 cuando José Giacone era el entrenador. Desde entonces, pasaron ocho partidos en los que la S perdió cuatro y empató los cuatro restantes.

En la previa del primer duelo entre ambos del año, el equipo tibaseño anunció un detalle relacionado a lo que será el tifo que se montará en el Ricardo Saprissa. Desde las redes sociales, el Monstruo publicó una imagen que hace referencia a la 31 que lograron 12 años atrás.

El tifo que Saprissa prepara para el clásico contra Alajuelense

Por este motivo, Saprissa prepara un tifo para burlarse de Alajuelense, que consiguió la estrella número 31 el pasado mes de diciembre. “Abrir esta imagen puede herir susceptibilidades. PD: Lleguen temprano“, escribió la cuenta de X de los morados.

Esta imagen muestra la tapa de diario en la que menciona la fecha del 20 de dicembre de 2014, día en el que Saprissa levantó la 31. Además, incluye a dos jugadores del Saprissa; uno de ellos realiza el gesto del número 31 con sus manos.

Saprissa buscará demostrar el próximo sábado que Alajuelense logró alcanzar un objetivo 11 años más tarde que el equipo morado. Cuando el Monstruo llegó a las 31 conquistas nacionales, la Liga tenía 29, lo que evidencia la enorme ventaja que sacaron los tibaseños en más de una década.

