Geiner Segura decidió volver a su rol de asistente técnico para ayudar a Hernán Medford en el Deportivo Saprissa. De última experiencia como DT en San Carlos, arribó al conjunto morado para ser parte del cuerpo técnico que también tiene a Raúl Ovares.

Segura, que recibió una propuesta de Nicaragua para dirigir y la rechazó, funciona como un complemento de Hernán Medford. El propio asistente lo reconoció en una entrevista con el periodista José Pablo Alfaro en su canal de Youtube.

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En Saprissa, Geiner mantiene su posición de ayudante y trabaja en la idea de juego que tiene el Pelícano. “A nivel metodológico no lo conocía, él maneja su microciclo. Es un técnico muy abierto e inteligente. Tenemos que ser ayudantes para que las cosas salgan bien. Nosotros tratamos de aportar“.

Geiner Segura marca las diferencias con Hernán Medford

Sin embargo, Segura declaró que tiene diferencias con el técnico morado pese a que trabajan en conjunto: “Yo soy más estructurado. Él defiende su postura, a mí como técnico me gustan otras cosas también, pero ahora el técnico es Hernán“.

Rolando Fonseca reconoce el rol de Segura en Saprissa

En la misma conversación, Rolando Fonseca le dio un reconocimiento a Segura e hizo referencia a que éste se enfoca en el orden defensivo: “Geiner es el complemento ideal del orden que necesito Medford a veces. La alegría de Hernán todo el mundo cree que es solo ver hacia el frente. Uno tiene que ver cómo queda paradito atrás. Por eso termina siendo el complemento“.

Para elogiar al DT de Saprissa, ambos coincidieron en el liderazgo que tiene el Pelícano. “Hernán tiene un carisma y un liderazgo que es nato. Eso lo ha potenciado muchísimo“, confesó Segura. Fonseca, por su parte, expresó: “A mí me gusta mucho Hernán como líder, el liderazgo cuesta llevar“.

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En síntesis