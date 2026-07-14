Cuánto valen Francia y España: qué selección tiene el plantel más caro antes de la semifinal del Mundial 2026

Ambas selecciones europeas están en el podio de las más valiosas de la Copa del Mundo antes del cruce por semifinales.

Francia y España no solo están separadas por un puesto en la última actualización oficial del ranking FIFA previa al Mundial 2026. También presentan dos de los tres planteles más valiosos de la competencia, con varias de las grandes figuras del fútbol internacional.

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La selección francesa llega a la semifinal con una cotización superior a la española. Sin embargo, el jugador más caro del encuentro no será Kylian Mbappé, sino Lamine Yamal.

Los valores utilizados corresponden a las estimaciones publicadas por Transfermarkt antes del partido de este martes 14 de julio.

Qué selección tiene el plantel más caro entre Francia y España

Francia tiene el plantel más valioso, con una cotización total de aproximadamente 1.523 millones de euros.

España ocupa el tercer puesto entre las selecciones más caras del Mundial, con un valor cercano a los 1.223 millones de euros. Entre ambas aparece Inglaterra, valuada en 1.360 millones.

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La diferencia económica entre los dos semifinalistas es de aproximadamente 300 millones de euros.

Francia: 1.523 millones de euros.

1.523 millones de euros. España: 1.223 millones.

1.223 millones. Diferencia: 300 millones.

300 millones. Valor conjunto: 2.746 millones.

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Cuál es el valor promedio de los jugadores de Francia y España

Las dos selecciones presentaron planteles de 26 futbolistas para el Mundial.

El valor promedio por jugador también favorece a Francia:

Francia: 58,58 millones de euros.

58,58 millones de euros. España: 47,03 millones.

47,03 millones. Diferencia promedio: 11,55 millones por futbolista.

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La campeona del mundo en 2018 es la única selección del Mundial con una valoración media superior a los 58 millones de euros.

Lamine Yamal vale más que Kylian Mbappé

España tiene al futbolista más valioso de la semifinal.

Lamine Yamal está cotizado en 200 millones de euros, mientras que Kylian Mbappé tiene un valor de 180 millones.

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El atacante del Barcelona supera por 20 millones al capitán francés, aunque el plantel de Les Bleus presenta una mayor cantidad de figuras con cotizaciones elevadas.

Los jugadores más valiosos de cada selección son:

Francia

Kylian Mbappé: 180 millones de euros.

180 millones de euros. Michael Olise: 150 millones.

150 millones. Désiré Doué: 120 millones.

120 millones. William Saliba: 100 millones.

100 millones. Ousmane Dembélé: 100 millones.

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España

Lamine Yamal: 200 millones de euros.

200 millones de euros. Pedri: 150 millones.

150 millones. Pau Cubarsí: 80 millones.

80 millones. Martín Zubimendi: 75 millones.

75 millones. Dani Olmo: 60 millones.

Los diez jugadores más caros de Francia vs. España

Francia aporta siete de los diez futbolistas con mayor valor de mercado del partido. España tiene a los otros tres, incluidos los dos jugadores más cotizados de La Roja.

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Lamine Yamal, España: 200 millones de euros. Kylian Mbappé, Francia: 180 millones. Michael Olise, Francia: 150 millones. Pedri, España: 150 millones. Désiré Doué, Francia: 120 millones. William Saliba, Francia: 100 millones. Ousmane Dembélé, Francia: 100 millones. Rayan Cherki, Francia: 90 millones. Pau Cubarsí, España: 80 millones. Warren Zaïre-Emery, Francia: 80 millones.

Cuánto representan Mbappé y Yamal dentro de sus planteles

Los 180 millones de euros de Mbappé representan aproximadamente el 11,8% del valor total de Francia.

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Lamine Yamal tiene un peso todavía mayor dentro del plantel español: sus 200 millones equivalen a cerca del 16,4% de la cotización de La Roja.

Entre los dos alcanzan un valor conjunto de 380 millones de euros, equivalente a casi el 14% de la valoración combinada de ambos planteles.

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Cuándo juegan Francia vs. España

Francia y España se enfrentarán este martes 14 de julio en el Dallas Stadium, nombre utilizado por la FIFA para el AT&T Stadium.

Horarios en Centroamérica:

1:00 p.m. de Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

2:00 p.m. de Panamá.