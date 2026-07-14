A qué hora juega Francia vs. España por las semifinales del Mundial 2026

Este martes, francess y españoles juegan una "final anticipada" en Dallas para definir al primer equipo que se clasificará al gran partido del domingo en Nueva Jersey.

Francia y España se enfrentan este martes 14 de julio por la primera semifinal del Mundial 2026. El encuentro se disputará en el Dallas Stadium, nombre utilizado durante el torneo para el AT&T Stadium de Arlington, y el ganador conseguirá el primer boleto para la final.

Publicidad

Les Bleus llegan después de eliminar a Marruecos, mientras que La Roja dejó en el camino a Bélgica.

ver también Dónde ver EN VIVO Francia vs. España por las semifinales del Mundial 2026: hora, TV y streaming en Centroamérica

Francia vs. España: horario de la semifinal en cada país de Centroamérica

1:00 p.m. de Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

de Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. 2:00 p.m. de Panamá.

El encuentro comenzará a las 2:00 p.m. de Arlington, ciudad ubicada en el estado de Texas, y a las 9:00 p.m. de Francia y España.

Dónde ver Francia vs. España EN VIVO en Centroamérica

Costa Rica: FOX, FOX+ y Teletica.

FOX, FOX+ y Teletica. El Salvador: Tigo Sports, FOX y Canal 4.

Tigo Sports, FOX y Canal 4. Guatemala: Tigo Sports, FOX y Canal 11.

Tigo Sports, FOX y Canal 11. Honduras: Tigo Sports, FOX y Telecadena.

Tigo Sports, FOX y Telecadena. Nicaragua: Tigo Sports.

Tigo Sports. Panamá: Tigo Sports, FOX, RPC, TVN y TV Máx.

Cómo llegan Francia y España a la semifinal

Francia avanzó después de vencer 2-0 a Marruecos en los cuartos de final. El equipo dirigido por Didier Deschamps ganó sus seis partidos en el torneo y busca disputar su tercera final mundialista consecutiva, después de haber llegado a las definiciones de 2018 y 2022.

Publicidad

España derrotó 2-1 a Bélgica y también permanece invicta. La Roja acumula cinco victorias y un empate, con apenas un gol recibido durante toda la competencia.

España vuelve a jugar en el Dallas Stadium

La selección española ya conoce el escenario de esta semifinal. En el mismo estadio derrotó 1-0 a Portugal por los octavos de final.

Publicidad

Para Francia será el primer partido del Mundial 2026 en el Dallas Stadium.

Francia vs. España juegan en Dallas. (Getty Images)

Qué pasa si Francia y España empatan

Si el encuentro termina igualado después de los 90 minutos, se jugará una prórroga de dos tiempos de 15 minutos.

Publicidad

Si la igualdad continúa, el primer finalista del Mundial 2026 se definirá mediante una tanda de penales.

Contra quién jugará el ganador

El vencedor de Francia vs. España avanzará a la final del domingo 19 de julio y enfrentará al ganador de Inglaterra vs. Argentina.

Publicidad

El seleccionado derrotado disputará el partido por el tercer puesto el sábado 18 de julio en el Miami Stadium.