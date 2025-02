Deportivo Saprissa logró una importante victoria como visitante ante Liberia el sábado por la noche, sumando así 10 puntos en el Torneo de Clausura 2025. El equipo de José Giacone demostró solidez en su desempeño y supo imponer condiciones en el encuentro.

Tras el partido, el técnico morado, José Giacone, destacó el buen rendimiento de su plantel y celebró la recuperación de varios jugadores clave, lo que fortalece al equipo de cara a los próximos desafíos. Sin embargo, también dejó claro su mensaje para Fidel Escobar, marcándole ciertos aspectos a mejorar dentro del campo.

¿Qué dijo José Giacone sobre Fidel Escobar?

Tras la victoria de Saprissa ante Liberia, el técnico José Giacone fue cuestionado sobre la ausencia de Fidel Escobar en la convocatoria. Ante esto, el estratega dejó claro que se trató de una decisión meramente técnica,

José Giacone – Deportivo Saprissa

“Los jugadores que quedan fuera es por decisión técnica; esta es una planilla muy competitiva y en ocasiones hay que tomar decisiones con jugadores de gran jerarquía, es lo que uno ve y que es mejor para el equipo”, sentenció José Giacone.

Giacone enfatizó que, en ocasiones, incluso jugadores de gran jerarquía pueden quedar fuera, ya que su prioridad es siempre lo mejor para el equipo. Sin dar más detalles sobre el defensor panameño, el entrenador respaldó su elección y dejó entrever que cada futbolista debe ganarse su lugar.

Además, recordemos que Fidel Escobar también vio la expulsión ante Herediano y el DT del Saprissa también hizo referencia al respecto.

“Evidentemente, es un tema complicado. No me gusta que me expulsen jugadores. Se dieron dos situaciones, en el caso de los juegos anteriores de Fidel (Escobar) y Kenay (Myrie), que fueron de último hombre, y en este caso de Ariel (Rodríguez) respondiendo a una agresión. Me gusta terminar con once, y hay cosas que hablar a lo interno para mejorar”, afirmó.

Fidel Escobar – José Giacone / Deportivo Saprissa

Lo que viene para Saprissa

Saprissa mantendrá su enfoque en Guanacasteca de cara al duelo del próximo martes ante la ADG. El equipo morado seguirá preparando el encuentro con la intención de afinar detalles tácticos y llegar en las mejores condiciones, buscando sumar otra victoria en el Torneo de Clausura 2025.