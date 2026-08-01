El defensor panameño parece estar más afuera que adentro de Saprissa y Olimpia asoma como el principal candidato a ficharlo.

El futuro del defensor panameño Fidel Escobar en el Deportivo Saprissa parece tener las horas contadas. A pesar de ser una pieza clave para el Monstruo en la zaga, el jugador de 31 años se encuentra en el radar de uno de los gigantes de la región: el Club Deportivo Olimpia de Honduras.

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Según información revelada por los periodistas Daniel Murillo y Melissa Gallegos en el programa Equipo F de la cadena ESPN, las ofertas por El Comandante no se han hecho esperar. Aunque existen sondeos desde Asia y Medio Oriente, es el Viejo León hondureño el que tomó la delantera y presentó una propuesta formal.

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“Es de Honduras donde quieren a Fidel Escobar… ese es el que puso dinero sobre la mesa justamente”, afirmó Murillo durante la emisión del programa, según reproduce el diario La Teja.

El peso económico y la Copa Centroamericana

Económicamente, la operación resulta atractiva. De acuerdo con los registros del portal especializado Transfermarkt, Escobar ostenta un valor de mercado actual de 350 mil euros, cifra que justifica la valuación de 400 mil dólares que ronda su ficha. Olimpia parece estar dispuesto a hacer el esfuerzo financiero para sumar jerarquía a su defensa de cara al cierre del 2026.

Un detalle que ha alimentado aún más los rumores es la reciente decisión técnica y administrativa del Saprissa: el equipo costarricense ha evitado inscribir a Escobar en la actual edición de la Copa Centroamericana 2026.

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Fidel viene de jugar el Mundial 2026 con Panamá. (Panamá)

La razón detrás de esta medida es clara: si Fidel juega o es registrado con los morados en esta competencia, y luego termina fichando por otro club participante (como Olimpia), el panameño quedaría inhabilitado para disputar el torneo con su nueva camiseta.

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El morbo ya está a la vista

Un traspaso al Olimpia añadiría un gran morbo a la Copa Centroamericana, ya que Saprissa y Olimpia no solo mantienen una fuerte rivalidad histórica, sino que además son rivales directos en el área ya que ambos comparten el Grupo C.

Quedará por ver si el dinero puesto sobre la mesa es suficiente para que Saprissa deje ir a uno de sus referentes defensivos a un competidor que llegado el caso podría eliminarlo en algunas semanas.

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En síntesis