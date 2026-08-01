Este sábado, en el Morera Soto, el equipo de Ismael Rescalvo se mide con el recién ascendido por la segunda fecha del Apertura 2026.

Liga Deportiva Alajuelense recibe este sábado a Escorpiones de Belén por la segunda jornada del Torneo Apertura 2026 de Costa Rica.

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Los manudos buscarán conseguir su primera victoria en el campeonato y prolongar el impulso que les dio su estreno triunfal en la Copa Centroamericana. El conjunto visitante, por su parte, tendrá su presentación dentro del campo desde que llegó a la máxima categoría.

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¿Cuándo juegan Alajuelense vs. Escorpiones?

El partido entre Alajuelense y Escorpiones se disputará hoy, sábado 1° de agosto de 2026, a partir de las 8:00 p. m. de Costa Rica.

El encuentro correspondiente a la Jornada 2 del Apertura 2026 se jugará en el estadio Alejandro Morera Soto.

¿Dónde ver EN VIVO Alajuelense vs. Escorpiones?

El partido podrá verse EN VIVO por FUTV en Costa Rica. La señal está disponible mediante las compañías de televisión por cable que incluyen el canal dentro de sus respectivos paquetes.

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¿Cómo llega Alajuelense al partido contra Escorpiones?

Alajuelense comenzó su participación en el Apertura 2026 con un empate 1-1 frente a Sporting FC en condición de visitante. El cuadro manudo quedó en desventaja por el gol de Renzo Carballo, pero rescató un punto sobre el cierre mediante una anotación de Kenyel Michel.

Entre semana, el equipo dirigido por Ismael Rescalvo debutó con una victoria en la Copa Centroamericana. La Liga derrotó 1-0 a Xelajú en el Morera Soto gracias a un gol del delantero mexicano Ronaldo Cisneros.

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El conjunto rojinegro afrontará su tercer compromiso oficial en ocho días y podría presentar algunas modificaciones debido a la acumulación de partidos. Después de recibir a Escorpiones, deberá visitar a Diriangén por la segunda fecha de la Copa Centroamericana.

¿Cómo llega Escorpiones de Belén?

Escorpiones afrontará un partido histórico: será su presentación efectiva en la máxima categoría del fútbol costarricense después de conseguir el ascenso para ocupar la plaza que dejó Municipal Liberia.

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El equipo dirigido por Junior Díaz no pudo disputar su encuentro de la primera jornada ante San Carlos debido a la suspensión de la licencia del conjunto norteño. Posteriormente, Escorpiones recibió la victoria reglamentaria por 3-0, por lo que aparece con tres puntos antes de visitar el Morera Soto.

Su estreno dentro del terreno de juego será, por lo tanto, ante uno de los principales candidatos a quedarse con el título del Apertura 2026.

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El último antecedente entre Alajuelense y Escorpiones

Alajuelense y Escorpiones se enfrentaron por última vez el 4 de septiembre de 2024, en los cuartos de final del Torneo de Copa.

La Liga se impuso 5-1 en el estadio Alejandro Morera Soto y avanzó a la siguiente instancia de la competencia. El duelo de este sábado será el primero entre ambos por la Primera División de Costa Rica.

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En síntesis