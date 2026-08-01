Este sábado, Honduras y Panamá se enfrentan en un duelo a todo o nada por un lugar en los cuartos de final.

Honduras y Panamá se enfrentarán este sábado 1° de agosto en un partido que definirá el último clasificado del Grupo C a los cuartos de final del Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026.

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Ambas selecciones llegan con un punto después de dos jornadas y comparten la misma obligación: deben ganar para continuar en el torneo. El vencedor llegará a cuatro unidades y tendrá asegurado el boleto, mientras que un empate dejará eliminados a los dos.

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Cómo está el Grupo C antes de Honduras vs. Panamá

Canadá y Jamaica encabezan la zona con cuatro puntos. Honduras ocupa el tercer lugar por su mejor diferencia de goles sobre Panamá.

Posición Selección Puntos GF GC Diferencia 1 Canadá 4 4 1 +3 2 Jamaica 4 4 3 +1 3 Honduras 1 2 3 -1 4 Panamá 1 2 5 -3

Canadá y Jamaica jugarán en el primer turno. Honduras y Panamá conocerán ese resultado antes de comenzar su partido, pero la cuenta para clasificar no cambiará.

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Qué resultado necesitan Honduras y Panamá para clasificar

Las dos selecciones necesitan exactamente lo mismo: llevarse los tres puntos.

El ganador clasificará a los cuartos de final.

El perdedor quedará eliminado.

Si empatan, ambos quedarán eliminados.

Honduras o Panamá llegará a cuatro puntos con una victoria y avanzará como segundo del Grupo C o como uno de los dos mejores terceros, dependiendo del resultado entre Canadá y Jamaica. El margen no tendrá importancia: cualquier triunfo será suficiente.

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En caso de empate, ambos finalizarán con dos puntos. Uno ocupará el tercer lugar y el otro terminará último, pero ninguno podrá superar a Guatemala y Cuba, que cerraron sus grupos con tres unidades.

El seleccionado que avance quedará a una victoria de clasificar al Mundial Sub-20 de Azerbaiyán y Uzbekistán 2027.

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Cuándo juegan Honduras vs. Panamá

El partido se disputará este sábado 1° de agosto, en el Estadio Universitario BUAP de Puebla.

Honduras, Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Nicaragua: 6:00 p. m.

6:00 p. m. Panamá: 7:00 p. m.

El encuentro podrá seguirse en Centroamérica mediante Disney+. La programación regional del campeonato también contempla las señales de ESPN, aunque el canal concreto puede variar según el operador de cable de cada país.

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Concacaf incluye además su aplicación oficial y su canal de YouTube entre las opciones para seguir el encuentro, sujetas a la disponibilidad y las restricciones de derechos de cada territorio.