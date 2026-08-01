Honduras y Panamá se enfrentarán este sábado 1° de agosto en un partido que definirá el último clasificado del Grupo C a los cuartos de final del Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026.
Ambas selecciones llegan con un punto después de dos jornadas y comparten la misma obligación: deben ganar para continuar en el torneo. El vencedor llegará a cuatro unidades y tendrá asegurado el boleto, mientras que un empate dejará eliminados a los dos.
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Cómo está el Grupo C antes de Honduras vs. Panamá
Canadá y Jamaica encabezan la zona con cuatro puntos. Honduras ocupa el tercer lugar por su mejor diferencia de goles sobre Panamá.
|Posición
|Selección
|Puntos
|GF
|GC
|Diferencia
|1
|Canadá
|4
|4
|1
|+3
|2
|Jamaica
|4
|4
|3
|+1
|3
|Honduras
|1
|2
|3
|-1
|4
|Panamá
|1
|2
|5
|-3
Canadá y Jamaica jugarán en el primer turno. Honduras y Panamá conocerán ese resultado antes de comenzar su partido, pero la cuenta para clasificar no cambiará.
Qué resultado necesitan Honduras y Panamá para clasificar
Las dos selecciones necesitan exactamente lo mismo: llevarse los tres puntos.
- El ganador clasificará a los cuartos de final.
- El perdedor quedará eliminado.
- Si empatan, ambos quedarán eliminados.
Honduras o Panamá llegará a cuatro puntos con una victoria y avanzará como segundo del Grupo C o como uno de los dos mejores terceros, dependiendo del resultado entre Canadá y Jamaica. El margen no tendrá importancia: cualquier triunfo será suficiente.
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En caso de empate, ambos finalizarán con dos puntos. Uno ocupará el tercer lugar y el otro terminará último, pero ninguno podrá superar a Guatemala y Cuba, que cerraron sus grupos con tres unidades.
El seleccionado que avance quedará a una victoria de clasificar al Mundial Sub-20 de Azerbaiyán y Uzbekistán 2027.
Cuándo juegan Honduras vs. Panamá
El partido se disputará este sábado 1° de agosto, en el Estadio Universitario BUAP de Puebla.
- Honduras, Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Nicaragua: 6:00 p. m.
- Panamá: 7:00 p. m.
El encuentro podrá seguirse en Centroamérica mediante Disney+. La programación regional del campeonato también contempla las señales de ESPN, aunque el canal concreto puede variar según el operador de cable de cada país.
Concacaf incluye además su aplicación oficial y su canal de YouTube entre las opciones para seguir el encuentro, sujetas a la disponibilidad y las restricciones de derechos de cada territorio.