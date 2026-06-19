¿Quién es el árbitro de Turquía vs. Paraguay en el Mundial 2026? Perfil y antecedentes de Iván Barton

El partido de Turquía vs. Paraguay tendrá la dirección del salvadoreño Iván Barton.

Iván Barton vuelve a tener una designación de peso en una Copa del Mundo. El árbitro salvadoreño será el juez principal de Turquía vs. Paraguay, partido correspondiente a la segunda fecha del Grupo D del Mundial 2026, que se juega este viernes 19 de junio en el Levi’s Stadium, en Santa Clara.

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El encuentro llega con presión máxima. Turquía perdió 2-0 ante Australia en el debut en el Mundial y Paraguay cayó 4-1 frente a Estados Unidos, por lo que ambos necesitan sumar para no quedar al borde de la eliminación. Para Barton, el contexto es claro: dirigirá un partido cargado de urgencia, fricción y necesidad.

No será una experiencia nueva para él. El salvadoreño ya sabe lo que significa arbitrar en un Mundial y llega a este cruce con antecedentes fuertes en torneos FIFA.

Quién es Iván Barton, el árbitro de Turquía vs. Paraguay

Ivan Arcides Barton Cisneros es un árbitro salvadoreño y una de las figuras más importantes del arbitraje centroamericano en los últimos años.

Su carrera internacional lo llevó a convertirse en uno de los jueces de mayor reconocimiento dentro de Concacaf, con presencia en competencias de selecciones, torneos de clubes y partidos organizados por FIFA.

Su designación para Turquía vs. Paraguay vuelve a colocar al arbitraje centroamericano en el escenario principal de la Copa del Mundo. No se trata de un rol secundario: Barton estará en el centro del campo en un partido que puede definir el futuro inmediato de dos selecciones necesitadas.

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Un árbitro con pasado mundialista

El antecedente más importante de Barton está en el Mundial de Qatar 2022. En aquella Copa, el salvadoreño dirigió tres partidos y dejó una señal clara de confianza por parte de FIFA.

Su debut mundialista como árbitro principal fue en Alemania vs. Japón, uno de los partidos más recordados de la fase de grupos por el triunfo histórico del equipo asiático. Después también dirigió Brasil vs. Suiza, otro cruce de alto perfil, y más tarde estuvo al frente de Inglaterra vs. Senegal en los octavos de final.

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Ese recorrido no es menor. Haber pasado de la fase de grupos a una instancia eliminatoria en Qatar 2022 explica por qué Barton vuelve a aparecer en una designación importante en 2026.

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Experiencia en torneos FIFA y Concacaf

Barton no llega al Mundial 2026 solo con el antecedente de Qatar. Su recorrido internacional incluye varios torneos de FIFA y Concacaf, donde fue acumulando experiencia en partidos de alta exigencia.

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En el plano regional, su nombre está asociado a competencias como Copa Oro, Liga de Naciones de Concacaf y torneos de clubes de la confederación. Ese tipo de partidos suelen tener mucho contacto, ritmo alto y presión ambiental, algo que le dio rodaje para escenarios mayores.

También tuvo participación en torneos juveniles de FIFA, espacios que suelen servir como plataforma para árbitros que luego son considerados en Copas del Mundo absolutas.

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Un partido con clima de final temprana

La dificultad del Turquía vs. Paraguay no está solo en los nombres, sino en el contexto. Los dos equipos llegan sin puntos y con derrotas que los dejaron golpeados.

Turquía cayó ante Australia, pero generó situaciones y necesita convertir esa producción en resultado. Paraguay, en cambio, quedó más expuesto por la goleada sufrida ante Estados Unidos y llega con la obligación de corregir rápido.

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Ese escenario puede llevar el partido a una intensidad alta desde el comienzo. Para Barton, el desafío será sostener un criterio claro, controlar las protestas y manejar un duelo donde cualquier error puede tener impacto directo en la continuidad mundialista de ambos.

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La terna centroamericana que lo acompaña

Barton no estará solo en el campo. Lo acompañarán un asistente salvadoreño, David Morán, y otro nicaragüense, Henry Pupiro, una terna centroamericana para un partido de alta presión mundialista.

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El cuerpo arbitral se completa con presencia de Concacaf y AFC en funciones de apoyo y videoarbitraje.

ver también Turquía vs. Paraguay EN VIVO – Minuto a minuto del partido por el Mundial 2026

El cuerpo arbitral de Turquía vs. Paraguay

Árbitro principal: Iván Barton

Iván Barton Asistente 1: David Morán

David Morán Asistente 2: Henry Pupiro

Henry Pupiro Cuarto árbitro: Oshane Nation (Jamaica)

Oshane Nation (Jamaica) VAR: Khamis Mohammed Al Marri (Qatar)

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