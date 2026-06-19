Qué pasa si Paraguay gana, empata o pierde ante Turquía por el Grupo D del Mundial 2026

Paraguay afronta su juego contra Turquía con la obligación de sumar.

Paraguay juega este viernes una final anticipada ante Turquía por la segunda fecha del Grupo D del Mundial 2026. La Albirroja llega golpeada después de perder 4-1 ante Estados Unidos en el debut y necesita una reacción inmediata para seguir con vida.

ver también Turquía vs. Paraguay EN VIVO – Minuto a minuto del partido por el Mundial 2026

El contexto del grupo ya cambió: Estados Unidos le ganó a Australia en el primer turno, llegó a 6 puntos y se clasificó a los 16avos de final del Mundial. Por eso, el partido entre turcos y paraguayos queda todavía más marcado como un duelo de supervivencia.

Australia se mantiene con 3 puntos, mientras que Turquía y Paraguay llegan sin unidades. Para la Albirroja, ganar significa volver a la pelea; empatar deja un margen mínimo; perder puede dejarla al borde de la despedida.

Qué pasa si Paraguay le gana a Turquía

Si Paraguay vence a Turquía, llegará a 3 puntos y mantendrá opciones reales de clasificación antes de la última fecha.

La victoria sería fundamental porque le permitiría alcanzar la línea de Australia, que quedó con 3 unidades tras perder ante Estados Unidos. Además, dejaría a Turquía sin puntos y ya eliminada porque, aun ganando en la última fecha, quedaría abajo de Paraguay y/o Australia por desempate olímpico.

Para la selección de Gustavo Alfaro, ganar también tendría un valor anímico enorme. Después del 4-1 sufrido ante el anfitrión, la Albirroja necesita recuperar confianza, corregir su diferencia de gol y llegar al cierre con algo más que una ilusión.

Publicidad

Publicidad

Con tres puntos, el último partido ante Australia pasaría a ser decisivo. Paraguay podría pelear directamente contra los Socceroos por una mejor posición en la tabla, aunque también tendría que mirar la diferencia de gol y los criterios de desempate.

Qué pasa si Paraguay empata contra Turquía

Si Paraguay empata, quedará con 1 punto después de dos partidos. Seguiría con vida, pero en una posición muy incómoda.

Publicidad

El empate no le alcanzaría para ponerse a la par de Australia, que ya tiene 3 puntos, ni tampoco para despegarse de Turquía. Ambos quedarían con una unidad y llegarían a la última fecha obligados a ganar.

Publicidad

En ese escenario, Paraguay necesitaría vencer a Australia en el cierre y esperar que los números le permitan seguir compitiendo, ya sea por el segundo puesto o por una combinación favorable entre los mejores terceros.

Publicidad

El problema principal sería la diferencia de gol. La derrota 4-1 ante Estados Unidos dejó a la Albirroja con un margen negativo importante, por lo que sumar solo un punto ante Turquía podría ser poco si el grupo se define por números finos.

Qué pasa si Paraguay pierde contra Turquía

Si Paraguay pierde ante Turquía, seguirá sin puntos después de dos partidos y quedará en una situación crítica.

Publicidad

Publicidad

La derrota no necesariamente lo eliminaría de forma matemática, pero lo dejaría prácticamente contra las cuerdas. Paraguay tendría que ganarle a Australia en la última fecha y esperar una combinación muy favorable de resultados.

Turquía, en cambio, subiría a 3 puntos y se metería en la pelea, dejando a Paraguay último del grupo y con la obligación de hacer cuentas muy difíciles.

Publicidad

Para la Albirroja, perder sería un golpe durísimo: dos derrotas seguidas, diferencia de gol negativa y un cierre ante Australia con presión total.

Publicidad

Cómo está la tabla de posiciones del Grupo D

Publicidad

Cómo se juega la última fecha del Grupo D

La tercera fecha del Grupo D se disputará el jueves 25 de junio, con los dos partidos en simultáneo.

Turquía vs. Estados Unidos

Paraguay vs. Australia

Publicidad

Publicidad

ver también En qué ciudad y estadio juegan Turquía vs. Paraguay en el Mundial 2026: capacidad y pronóstico del clima

En resumen

Si Paraguay gana , llegará a 3 puntos y llegará con vida al partido decisivo ante Australia.

, llegará a y llegará con vida al partido decisivo ante Australia. Si empata , quedará con 1 punto y dependerá de una victoria en la última fecha y de otros resultados.

, quedará con y dependerá de una victoria en la última fecha y de otros resultados. Si pierde, seguirá sin unidades y quedará en una situación crítica.

Con Estados Unidos ya clasificado, Paraguay necesita reaccionar ante Turquía para no llegar al cierre del Grupo D prácticamente sin margen.