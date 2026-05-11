En la previa de la final de la Liga Promérica, el entrenador de Herediano le dejó un polémico dardo a los ticos.

José Giacone fue muy criticado en las últimas horas por la forma en la que clasificó el Club Sport Herediano a la final del Clausura 2026. El argentino fue tildado por una gran parte de aficionados como un entrenador defensivo.

Por este motivo, el técnico se defendió de estos señalamientos en la conferencia de prensa. Este lunes, José Giacone habló en la previa de la final de ida contra Saprissa y decidió responder con una declaración que no cae bien en Costa Rica por todo lo que significó no ir al Mundial 2026.

ver también Herediano vs. Saprissa: cuándo se juegan las finales del Clausura 2026 de la Liga Promérica

El filazo de José Giacone a la Selección de Costa Rica

“He visto mil veces contradicciones. Me dicen que soy defensivo, tal vez si hubiesen empleado esa táctica en la fase de clasificación, Costa Rica estuviera en el Mundial y todos estarían festejando. Hay cosas que se hablan que en el fútbol es todo relativo“, dijo Giacone ante las opiniones sobre su juego.

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En este campeonato nacional, Herediano fue el equipo que menos goles recibió. En toda la fase regular y las semifinales, el Team sufrió apenas 10 tantos en su contra. Es una diferencia muy grande con el segundo, que es Saprissa con 20 goles en contra.

Los números respaldan a José Giacone, ya que su equipo fue el ganador de la fase regular y se clasificó a la final sin recibir goles contra Cartaginés en las semifinales. Además, tiene la posibilidad de la Gran Final si pierde la final de Segunda Fase.

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En el Deportivo Saprissa ya conocen muy bien la propuesta del entrenador argentino en Herediano. Jefferson Brenes fue el primero que se pronunció después de confirmarse la final. El 10 morado hizo énfasis en que el Team prioriza no recibir goles.

En resumen

José Giacone clasificó al Herediano a la final del Clausura 2026 como líder general.

clasificó al a la final del como líder general. El equipo florense recibió únicamente 10 goles durante la fase regular y las semifinales.

durante la fase regular y las semifinales. La final de ida contra Saprissa se disputará tras la eliminación nacional del Mundial 2026.