“No son tan visibles”: Juan Carlos Rojas se sincera con la afición del Saprissa tras confirmar su salida

Juan Carlos Rojas tras anunciar que dejará al Saprissa en diciembre del presente año, volvió a hablar para los medios.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

© SaprissaJuan Carlos Rojas – Presidente del Saprissa

Juan Carlos Rojas volvió a hablar con los medios, en esta ocasión con Teletica Deportes Radio. El aún presidente del Deportivo Saprissa reapareció para ofrecer declaraciones en medio de su proceso de salida del club, marcando así una de sus últimas intervenciones antes de cerrar oficialmente su ciclo al frente de la institución morada en diciembre de este año.

La confesión de Juan Carlos Rojas que nadie puede creer en Saprissa luego de anunciar su salida: “Seguiré”

¿Qué le dijo Juan Carlos Rojas a la afición del Saprissa tras su inminente Salida?

En sus declaraciones finales, Juan Carlos Rojas destacó sentirse orgulloso y satisfecho por los avances logrados en aspectos que no siempre son visibles al público, como el fortalecimiento institucional y los valores que caracterizan al Deportivo Saprissa.

Subrayó que deja un club con bases sólidas, comprometido con el profesionalismo y la formación, reflejando que su gestión trascendió más allá de los resultados deportivos, enfocándose también en el crecimiento integral de la institución.

Me voy satisfecho en un montón de cosas que tal vez no son tan visibles como la fundación y un Saprissa con valores y profesionalismo, compartió Juan Carlos Rojas para Teletica Deportes Radio.

Con estas palabras, Juan Carlos Rojas cerró su mensaje dejando clara su visión sobre el legado que deja en el Deportivo Saprissa. Más allá de los títulos y los resultados, destacó el valor de haber consolidado una institución sólida, con principios y profesionalismo, enfocada en el crecimiento integral

