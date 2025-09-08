Es ídolo de Saprissa, jugó tres Mundiales con Costa Rica y presiona para que Celso Borges regrese a La Sele: “¿Por qué no lo van a convocar?”

Christian Bolaños, referente histórico del Deportivo Saprissa y exmundialista con la Selección de Costa Rica, alzó la voz en defensa de Celso Borges. Sobre todo por la situación actual que atraviesa La Sele en las Eliminatorias tras empatar ante Nicaragua.

El experimentado jugador cuestionó la ausencia del mediocampista en las últimas convocatorias y pidió públicamente que se escuchara a la afición sobre este pedido para su regreso a la Tricolor de Miguel Herrera.

¿Qué dijo Christian Bolaños sobre un posible llamado de Celso Borges a La Sele?

“En el fútbol es como el coliseo romano, hay que respetar la voz del pueblo. Cuando se dice algo hay que hacerle caso. Celso Borges además de ser un excelente jugador, siendo el futbolista más regular en el campeonato nacional“, comentó Bolaños para TD Más.

“Todo esto se basa en el rendimiento y a mí me pasó algo similar cuando estaba jugando. Yo había quedado campeón, había sido el mejor jugador del torneo y la afición me quería de vuelta, entonces si el rendimiento está ahí, hay que aprovechar a los buenos jugadores“.

Christian Bolaños con el Deportivo Saprissa en una entrevista

“Mucho más cuando se tiene experiencia y más en estos partidos como el de Nicaragua que yo lo estaba viendo y hacía falta un jugador que tenga colmillo como Celso Borges y hacerle un llamado de atención a los compañeros“, aseveró.

“A final si sucede, no sé si él vaya a querer, es una decisión muy personal, hay que respetarla. Pero yo siempre lo digo, si el rendimiento está ahí, ¿por qué no lo van a convocar?“ , finalizó Christian Bolaños respaldando a Celso Borges en un posible regreso a la selección.

¿Cuándo fue el último partido de Celso Borges con la Selección de Costa Rica?

La última vez que Celso Borges vistió la camiseta de la Selección de Costa Rica fue el 9 de julio de 2023, en la Copa Oro, durante la derrota 2-0 frente a México. En ese encuentro, el mediocampista disputó los 90 minutos completos, marcando su más reciente participación oficial con la Tricolor en un torneo internacional.