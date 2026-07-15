Qué camisetas usarán Argentina e Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026

Este miércoles, ingleses y argentinos chocan en Dallas en un partidazo para definir al segundo finalista de la Copa del Mundo.

Argentina e Inglaterra protagonizarán uno de los partidos más esperados del Mundial 2026 con una combinación de uniformes cargada de historia.

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Los Three Lions vestirán completamente de blanco, mientras que la Albiceleste dejará de lado su tradicional camiseta celeste y blanca para utilizar su equipación alternativa azul oscuro.

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¿Qué camiseta usará Inglaterra contra Argentina?

Inglaterra fue designada como selección local y utilizará su primera indumentaria:

Camiseta blanca.

Pantalones blancos.

Medias blancas.

El conjunto fabricado por Nike mantendrá la imagen clásica del seleccionado inglés. Jordan Pickford, por su parte, utilizaría una equipación de arquero amarilla.

¿Qué camiseta usará Argentina contra Inglaterra?

Argentina jugará con su uniforme alternativo:

Camiseta azul oscuro.

Pantalones azules.

Medias azules.

Detalles celestes y blancos.

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La AFA solicitó utilizar esta combinación y recibió la autorización correspondiente. Emiliano Martínez podría vestir de verde.

FIFA confirmó así las equipaciones de amas selecciones.

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¿Por qué Argentina no jugará con la camiseta celeste y blanca?

La elección responde a la necesidad de diferenciar claramente los uniformes y evitar problemas de contraste con la indumentaria blanca de Inglaterra.

Sin embargo, la camiseta alternativa también tiene un fuerte componente simbólico. Argentina utilizó uniformes azules en dos de sus partidos más recordados contra los ingleses:

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La victoria 2-1 en los cuartos de final del Mundial de México 1986.

El empate 2-2 y posterior clasificación por penales en Francia 1998.

Por ese motivo, la decisión fue interpretada rápidamente como una cábala antes de la semifinal. Argentina ya había utilizado su uniforme oscuro en este Mundial durante la victoria 3-1 frente a Jordania.

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¿Cuándo juegan Argentina vs. Inglaterra?

El partido será este miércoles 15 de julio en el Atlanta Stadium.

1:00 p.m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. 2:00 p.m.: Panamá.

Panamá. 4:00 p.m.: Argentina.

El ganador avanzará a la final del Mundial 2026.