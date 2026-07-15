Inglaterra y Argentina son dos de las selecciones más valiosas del Mundial 2026 y ahora chocarán en busca de un lugar en la final del Mundial 2026.

Argentina e Inglaterra no solamente pondrán en juego un lugar en la final del Mundial 2026. La semifinal también reunirá a dos planteles cargados de figuras, aunque con una diferencia económica considerable entre ellos.

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De acuerdo con las cotizaciones de Transfermarkt antes del partido de este miércoles 15 de julio, Inglaterra tiene un valor de mercado ampliamente superior. La Albiceleste, sin embargo, cuenta con cuatro futbolistas tasados en al menos 80 millones de euros y con Julián Álvarez como su jugador más caro.

ver también Qué camisetas usarán Argentina e Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026

¿Qué selección tiene el plantel más caro entre Argentina e Inglaterra?

Inglaterra tiene el plantel más valioso, con una cotización total aproximada de 1.360 millones de euros.

Argentina alcanza los 807,5 millones de euros, por lo que existe una diferencia cercana a los 552,5 millones entre los dos semifinalistas.

La comparación general queda de la siguiente manera:

Inglaterra: 1.360 millones de euros.

1.360 millones de euros. Argentina: 807,5 millones de euros.

807,5 millones de euros. Diferencia: 552,5 millones de euros.

552,5 millones de euros. Valor conjunto: 2.167,5 millones de euros.

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El equipo dirigido por Thomas Tuchel vale aproximadamente un 68,4% más que el conjunto de Lionel Scaloni. Dicho de otra manera, la cotización argentina equivale a cerca del 59,4% de la inglesa.

Inglaterra cotiza en alza. (Getty Images)

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¿Cuál es el valor promedio de los jugadores de Argentina e Inglaterra?

El promedio por jugador también muestra una ventaja importante para Inglaterra:

Inglaterra: 52,3 millones de euros.

52,3 millones de euros. Argentina: 31,1 millones de euros.

31,1 millones de euros. Diferencia promedio: 21,2 millones por futbolista.

Además de tener una cotización superior, Inglaterra cuenta con un plantel más joven. La edad media de los Three Lions es de 27,4 años, mientras que Argentina presenta un promedio de 29,2 años.

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Jude Bellingham es el jugador más caro del partido

El futbolista con mayor valor de mercado de la semifinal es Jude Bellingham.

El mediocampista del Real Madrid está cotizado en 130 millones de euros. Lo sigue su compañero en la selección inglesa Declan Rice, cuyo valor alcanza los 120 millones.

Los cinco futbolistas más valiosos de Inglaterra son:

Jude Bellingham: 130 millones de euros.

130 millones de euros. Declan Rice: 120 millones.

120 millones. Bukayo Saka: 110 millones.

110 millones. Morgan Rogers: 90 millones.

90 millones. Elliot Anderson: 75 millones.

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Bellingham representa aproximadamente el 9,6% del valor total del plantel inglés.

Jude Bellingham vale 130 millones. (Getty Images)

Julián Álvarez es el jugador más valioso de Argentina

El futbolista argentino con mayor cotización es Julián Álvarez, valorado por Transfermarkt en 100 millones de euros.

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El delantero del Atlético de Madrid aparece por delante de Enzo Fernández, Lautaro Martínez, Nico Paz y Alexis Mac Allister.

Los cinco jugadores más caros de Argentina son:

Julián Álvarez: 100 millones de euros.

100 millones de euros. Enzo Fernández: 90 millones.

90 millones. Lautaro Martínez: 85 millones.

85 millones. Nico Paz: 80 millones.

80 millones. Alexis Mac Allister: 70 millones.

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La cotización de Julián Álvarez representa aproximadamente el 12,4% del valor total de Argentina, un peso proporcional mayor que el de Bellingham dentro del plantel inglés.

Los diez jugadores más caros de Argentina vs. Inglaterra

Inglaterra aporta cinco de los nueve futbolistas con mayor valor individual antes de llegar al último escalón del ranking, donde aparecen cuatro jugadores empatados en 70 millones.

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La clasificación es la siguiente:

Jude Bellingham, Inglaterra: 130 millones de euros. Declan Rice, Inglaterra: 120 millones. Bukayo Saka, Inglaterra: 110 millones. Julián Álvarez, Argentina: 100 millones. Morgan Rogers, Inglaterra: 90 millones. Enzo Fernández, Argentina: 90 millones. Lautaro Martínez, Argentina: 85 millones. Nico Paz, Argentina: 80 millones. Elliot Anderson, Inglaterra: 75 millones. Alexis Mac Allister, Argentina: 70 millones. Marc Guéhi, Inglaterra: 70 millones. Nico O’Reilly, Inglaterra: 70 millones. Kobbie Mainoo, Inglaterra: 70 millones.

Los dos futbolistas más caros de cada selección, Bellingham y Julián Álvarez, alcanzan una cotización conjunta de 230 millones de euros.

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¿Cuánto vale Lionel Messi según Transfermarkt?

Lionel Messi tiene un valor de mercado de 15 millones de euros.

El capitán argentino aparece lejos de los primeros puestos debido a su edad, ya que las tasaciones de Transfermarkt consideran factores como el potencial de reventa, la duración del contrato y la etapa de la carrera del jugador.

Messi representa alrededor del 1,9% del valor total de la plantilla argentina. Su peso deportivo dentro del equipo, por supuesto, es considerablemente mayor que su cotización económica.

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Messi es la gran estrella argentina… pero no el más caro. (Getty Images)

¿Cuándo juegan Argentina vs. Inglaterra?

Argentina e Inglaterra se enfrentarán este miércoles 15 de julio en el Atlanta Stadium, denominación utilizada por la FIFA para el Mercedes-Benz Stadium.

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Horarios en Centroamérica:

1:00 p.m. de Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

de Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. 2:00 p.m. de Panamá.

El ganador avanzará a la final del Mundial 2026 y enfrentará a España, que venció 2-0 a Francia en la otra semifinal.