Medford sonríe en la previa al Clásico Nacional: la receta del DT de Saprissa que podría volver a golpear a Alajuelense

El Deportivo Saprissa entra en la recta final de preparación para el Clásico Nacional ante Alajuelense con un detalle que no pasa desapercibido: Hernán Medford sonríe. No es una sonrisa de confianza desmedida, sino la de alguien que conoce el terreno que pisa.

En su regreso a Tibás después de casi dos décadas, el Pelícano enfrenta su primera gran prueba ante la Liga en este nuevo ciclo, pero los números y la historia le dan argumentos para creer que puede volver a golpear a su rival de siempre.

Primer duelo entre Machillo y Pelícano

El duelo del sábado marcará el primer enfrentamiento oficial entre Medford y Óscar Ramírez como entrenadores en un clásico. Nunca antes se han medido desde el banquillo, un detalle que el propio Hernán destacó en conferencia. Saprissa llega con dos triunfos consecutivos, ante San Carlos y Liberia, y el técnico apunta al tercero para consolidar la reacción morada en el Clausura 2026.

Para muchos, esta es la verdadera prueba de fuego del nuevo proceso. Medford asumió en un momento de transición y logró resultados inmediatos, pero el clásico tiene un peso distinto. Sin embargo, enfrentar a Alajuelense no es territorio desconocido para él. A lo largo de su carrera, el balance favorece al entrenador morado, algo que refuerza la sensación de que existe una fórmula que suele darle resultados ante los rojinegros.

El historial favorece a Medford contra Alajuelense

Según datos compartidos por el periodista y estadígrafo Gerardo Coto Cover, Hernán Medford se ha enfrentado en 44 ocasiones a la Liga como entrenador. El saldo es de 16 victorias, 18 empates y 10 derrotas. De 132 puntos disputados, le arrebató 66 al conjunto manudo, es decir, el 50% exacto de las unidades en juego. En clásicos específicamente, el rendimiento mejora: 16 partidos dirigidos, con 6 triunfos, 8 empates y apenas 2 caídas, lo que representa un 54% de efectividad.

Los números no ganan partidos, pero marcan tendencias. Y en el caso de Medford, la tendencia ante la Liga es positiva. “Me gusta, porque para los que les gustan las estadísticas, si se dan cuenta, no me he enfrentado a mi gran amigo, entonces creo que será historia”, comentó el técnico al referirse al cruce con Ramírez. El tono fue distendido, aunque competitivo.