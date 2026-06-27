Colombia vs. Portugal EN VIVO: se define el liderato en el grupo K en el Mundial 2026 -minuto a minuto

Bienvenidos amigos y amigas de Bolavip. Comenzamos el relato minuto a minuto del trascendental duelo por el Grupo K del Mundial 2026 entre Colombia y Portugal. La Tricolor necesita un empate o un triunfo para quedar como líder del grupo a los dieciseisavos de final.

Sigue el minuto a minuto de este partidazo que definirá el futuro de ambas selecciones en la Copa del Mundo 2026.

La fase de grupos del Mundial 2026 llega a un momento decisivo este sábado 27 de junio con el enfrentamiento entre Colombia y Portugal, un duelo que definirá al líder del Grupo K en el Miami Stadium de Miami Gardens.

El compromiso corresponde a la tercera y última jornada de la fase de grupos. Ambos equipos llegan tras superar con éxito sus dos primeras presentaciones y buscarán cerrar esta etapa con el primer lugar de la zona.

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Colombia llega con paso perfecto luego de vencer 3-1 a Uzbekistán y 1-0 a República Democrática del Congo, resultados que le permiten depender de sí misma para terminar como líder del grupo. De acuerdo con FIFA, a la selección sudamericana le basta un empate para conservar la primera posición.

Portugal, por su parte, comenzó su participación con un empate 1-1 frente a República Democrática del Congo y posteriormente goleó 5-0 a Uzbekistán, recuperando terreno en la clasificación. El conjunto europeo necesita una victoria sobre Colombia para finalizar en la cima del Grupo K.

La FIFA anticipa un ambiente de gran expectativa para este encuentro, al considerar que enfrenta a dos selecciones con argumentos para avanzar en el torneo. Mientras Colombia ha destacado por su poder ofensivo durante la fase de grupos, Portugal llega respaldado por la experiencia y la calidad de una plantilla acostumbrada a disputar las instancias decisivas de las grandes competiciones.

El partido también marcará el cierre de la actividad del Grupo K, integrado por Colombia, Portugal, República Democrática del Congo y Uzbekistán, y definirá el orden de clasificación de cara a la ronda de eliminación directa.

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Hora del partido Colombia vs. Portugal

5:30 p.m. Honduras, Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua

6:30 p.m. Panamá

Dónde ver el Colombia vs. Portugal

Honduras: Canal 5 y Tigo Sports

El Salvador: Fox, Canal 4 y Tigo Sports

Costa Rica: FOX y Teletica

Panamá: Tigo Sports, Fox, RPC y TV MAX

Guatemala: Tigo Sports

Nicaragua: Tigo Sports, Fox y Canal 10