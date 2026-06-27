El portero de la selección uruguaya está siendo más cuestionado que nunca y no fueron pocos los que pidieron al “1” de Alajuelense.

Desde que llegó a Costa Rica para vestir la camiseta de la Liga Deportiva Alajuelense, Washington Ortega se transformó en una pieza clave del equipo. Rápidamente se afianzó el la portería, hizo olvidar a Leonel Moreira y ya es un ídolo de la afición.

Publicidad

El portero charrúa fue fichado por los rojinegros en enero de 2025 y desde entonces ganó cuatro títulos, incluida una Copa Centroamericana y el título número 30 de la institución a nivel local en el Apertura 2025.

ver también “Les duele mucho”: Washington Ortega sorprende con una dedicatoria picante y esta vez no tiene que ver con Alajuelense

Además, en todo este tiempo, disputó 71 encuentros en los que le convirtieron sólo 52 goles y mantuvo su valla invicta en 33 ocasiones, números que ratifican por qué es tan querido por los fanáticos de la Liga, quienes incluso lo pidieron para que Marcelo Bielsa lo llevara al Mundial 2026.

Tweet placeholder

Ese reconocimiento se incrementó aún más en los últimos días con la pésima Copa del Mundo que tuvo Fernando Muslera, quien tras haber sido culpable de los goles de Cabo Verde, este viernes se comió el 1-0 con el que España eliminó a los charrúas.

Publicidad

ver también Marcelo Bielsa revela por qué Fernando Muslera no salió a jugar el segundo tiempo con Uruguay vs. España

La diferencia salarial entre Muslera y Washington Ortega

Así, entonces, en medio de las quejas contra el portero de la selección celeste y el de Alajuelense, algo llamó la atención: la diferencia salarial entre ambos. Es que mientras Muslera gana 90 mil dólares por mes en Estudiantes de La Plata, en Argentina, Washington Ortega percibe “apenas” 15 mil tras su última renovación.

Es cierto: Muslera tiene 40 años y lleva jugados cinco mundiales, desde Sudáfrica 2010 hasta este de 2026, algo que justifica su salario más allá de su vasta carrera en Europa.

Publicidad

Tweet placeholder

Sin embargo, no había sido parte de la Selección hasta ahora, cuando Bielsa decidió dar un volantazo, citarlo a raíz de su buen presente en Estudiantes y quitarle la titularidad a Sergio Rochet, quien había atajado durante la gran mayoría del ciclo del Loco en la Celeste.

Publicidad

Ortega, en tanto, a sus 31 años, aún no ha tenido la suerte de ser llamado a la selección de Uruguay.

En síntesis

Washington Ortega ganó 4 títulos con Alajuelense desde su fichaje en enero de 2025.

con Alajuelense desde su fichaje en enero de 2025. Logró 33 vallas invictas en 71 partidos disputados, recibiendo únicamente 52 goles.

en 71 partidos disputados, recibiendo únicamente 52 goles. Gana 15.000 dólares mensuales en Alajuelense, frente a los 90.000 de Fernando Muslera.