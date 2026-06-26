De frente a las cámaras: El video de la pelea de dos jugadores de Panamá en pleno entrenamiento del Mundial 2026

La Selección de Panamá vivió un momento de alta tensión durante uno de sus entrenamientos previo al cierre de la fase de grupos del Mundial 2026, luego de que Cecilio Waterman y José Luis Rodríguez protagonizaran una fuerte discusión que obligó a la intervención inmediata de sus compañeros. El incidente se produjo a pocos días del compromiso frente a Inglaterra, el último de los canaleros en el torneo.

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Las imágenes difundidas por ESPN muestran el inicio del altercado. Todo comenzó cuando Waterman recriminó una acción a Rodríguez, quien respondió apartando la mano de su compañero. Ese gesto desencadenó la reacción del delantero, que respondió con un empujón, elevando la tensión en plena práctica del equipo de Thomas Christiansen.

La tensión marcó la preparación de Panamá

El intercambio verbal continuó durante varios segundos y la situación amenazó con salirse de control. Ante ello, varios integrantes del plantel intervinieron para separar a ambos futbolistas y evitar que el enfrentamiento pasara a mayores. Gracias a la rápida reacción del grupo, el incidente no llegó a convertirse en una agresión física más seria.

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Aunque desde el entorno de la selección no se ha señalado oficialmente el motivo del cruce, el ambiente dentro del equipo podría estar condicionado por los resultados adversos en la competición. Panamá perdió sus dos primeros encuentros, ambos por 1-0, frente a Ghana y Croacia, quedando sin posibilidades de avanzar a la siguiente ronda.

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El conjunto dirigido por Thomas Christiansen ocupa el último lugar del Grupo L, sin unidades y sin haber conseguido marcar un gol en el certamen. Esa situación ha incrementado la presión sobre el plantel, que ahora solo tiene por delante el compromiso ante Inglaterra para cerrar su participación en la cita mundialista.

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El encuentro frente a los ingleses se disputará el próximo 27 de junio en el Estadio Nueva York–Nueva Jersey. Más allá de estar eliminada, la Selección de Panamá buscará despedirse del Mundial 2026 con una actuación competitiva que le permita dejar una mejor imagen y cerrar con dignidad su segunda participación en una Copa del Mundo.