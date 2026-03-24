El llamado más esperado: Mariano Torres recibe la noticia que la afición de Saprissa venía reclamando hace tiempo

Aun con 38 años a sus espaldas, Mariano Torres todavía logra sacar a relucir pinceladas del talento que durante la última década lo llevó a meterse en el debate de los mejores extranjeros que han pisado el fútbol de Costa Rica.

Quien sabe esto muy bien es el guardameta Alexandre Lezcano, que durante el Torneo Apertura 2025 lo sufrió en carne propia defendiendo el arco de la AD San Carlos.

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¿El mejor gol de Mariano Tarres?

A los 84 minutos del duelo que enfrentó al Deportivo Saprissa con los norteños en el Estadio Carlos Ugalde, el capitán morado recibió un balón de Gerald Taylor y, a más de 60 metros del arco rival y sin pensárselo dos veces, sacó un remate espectacular que Lezcano no pudo evitar ingresar a la portería.

“Vi al arquero que estaba adelantado antes y le pegué. Tuve un poco de suerte de que entró”, explicó un humilde Mariano tras el partido, mientras los morados ya lo proclamaban como el mejor gol del torneo y candidato al premio Puskas.

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Durante meses, la afición del Monstruo insistió en que esa obra debía ser reconocida oficialmente, y ahora finalmente tendrá la oportunidad de hacerlo. Este martes, la Unafut confirmó que el gol de Torres está nominado al premio al mejor tanto del Torneo Apertura 2025.

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El llamado que Saprissa esperaba

La organización del campeonato anunció a los tres candidatos que competirán por el galardón, y el nombre de Mariano aparece junto a otros dos golazos que marcaron la final del torneo: el potente remate de Kenyel Michel en la ida y la espectacular chilena de Kenay Myrie en la revancha.

(Unafut).

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“Elegir uno es casi imposible. El Apertura 2025 nos regaló golazos que quedaron para la historia. Tres momentos distintos… pero un solo ganador. Hay que elegir uno… ¿cuál es el mejor gol del torneo?”, fue el mensaje con el que Unafut presentó la terna finalista.

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Las votaciones abrirán en los próximos días, y todo apunta a que el gol de Mariano Torres parte como favorito. Ahora, será la afición la que tenga la última palabra para definir si aquel remate desde 60 metros de distancia termina coronándose como el mejor gol del torneo.

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En síntesis

-Mariano Torres fue nominado por Unafut al mejor gol del Apertura 2025 por su remate desde más de 60 metros ante San Carlos.

– Compite con los goles de Kenyel Michel y Kenay Myrie, ambos en la final del torneo.

– La elección será por votación de la afición, que venía pidiendo su inclusión como candidato.