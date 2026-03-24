Todo Saprissa consternado por la confesión de Jefferson Brenes que lo alejó de las canchas: “Salud mental”

Jefferson Brenes continúa mostrando una evolución positiva en el Deportivo Saprissa bajo las órdenes de Hernán Medfordtras la operación de rodilla que lo mantuvo alejado de las canchas durante más de 100 días.

No obstante, el volante morado poco a poco ha ido recuperando su mejor nivel, algo que quedó en evidencia en sus más recientes presentaciones frente a San Carlos y Cartaginés, duelos en los que volvió a hacerse presente con goles y a ganar protagonismo.

En medio de ese panorama alentador, en todo Saprissa también causó impacto una confesión del propio Brenes relacionada con el momento que lo apartó de la actividad alejado de las canchas.

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¿Qué dijo Jefferson Brenes en Saprissa?

Desde Tigo Sports Costa Rica compartieron un informe sobre lo que ha tenido que atravesar el jugador acompañado con algunas de sus palabras. “Mientras Jefferson Brenes se recuperaba de su lesión no le gustaba ver los partidos del Saprissa en el estadio por salud mental”, compartió el medio.

Jefferson Brenes – Saprissa

“Al llegar Hernán Medford ya yo lo conocía, sabía la calidad y el tipo de persona que soy. Yo sabía que con él iba a tener minutos y que no podía desaprovechar las oportunidades que tendría“, comentó Brenes.

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“En lo personal también estoy feliz porque de a poco vuelvo a ser el de antes, me voy sintiendo mejor. Tras la lesión en la rodilla, tener ofertas y estar en el radar de la selección ver que todo se derrumba en un instante, fue algo muy complicado mentalmente. Estar fuera de las canchas se me complicaba tener que ver los partidos desde las gradas”, puntualizó Brenes.

Datos claves

Jefferson Brenes confesó que durante su recuperación no le gustaba ver los partidos de Saprissa desde el estadio porque eso le afectaba su salud mental .

porque eso le afectaba . El volante reconoció que la lesión de rodilla lo golpeó fuerte en lo emocional , ya que tenía ofertas y estaba en el radar de la Selección, pero sintió que todo se le vino abajo de un momento a otro .

, ya que tenía ofertas y estaba en el radar de la Selección, pero sintió que . Además, Brenes aseguró que poco a poco vuelve a sentirse como antes y destacó que con la llegada de Hernán Medford sabía que iba a tener oportunidades, por lo que no podía desaprovechar esos minutos.