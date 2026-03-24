En contra de Saprissa: Bancy Hernández deja sin palabras a la afición morada con su última confesión

Bancy Hernández como jugador del Deportivo Saprissa, abrió una ventana a su historia personal y profesional con una confesión que mezcla orgullo y dolor.

Aunque aseguró que coloca al Monstruo entre los puntos más altos de su carrera, también admitió que vivió un momento especialmente amargo con el club tibaseño.

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¿Cuál fue la última confesión de Bancy Hernández?

Bancy Hernández además de no poder estar en las semis del Torneo de Copa, reveló una de las confesiones más sensibles de su carrera al recordar que, aunque hoy defiende los colores del Deportivo Saprissa, hubo un momento en el que le tocó lastimar al club tibaseño con un gol que todavía carga con pesar.

El atacante nicaragüense admitió que ese tanto, marcado en la Copa Centroamericana, lo vivió con un fuerte conflicto emocional, al punto de resumirlo con una frase contundente: que lo hizo “con todo el dolor del alma pero se lo hice a Saprissa”, dijo Bancy para FUTV.

Ese tanto quedó marcado como una herida profunda para Saprissa, ya que se dio en el histórico duelo de cuartos de final de la Copa Centroamericana 2023, un partido que terminó convirtiéndose en la primera derrota de los morados ante un club de Nicaragua.

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Aquel episodio terminó de agrandar la herida para Saprissa, ya que tras ese gol de Bancy en el partido de vuelta, el conjunto nicaragüense logró sostener la serie en el Ricardo Saprissa luego del empate en el global.

El desenlace quedó marcado como un golpe histórico para los morados, al convertirse en su primera eliminación ante un club de Nicaragua, con Real Estelí firmando una página dolorosa para los tibaseños.

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Datos claves

Bancy Hernández confesó que uno de los momentos más duros de su carrera fue hacerle daño a Saprissa con un gol en la Copa Centroamericana , algo que dijo haber vivido “con todo el dolor del alma” .

con un gol en la , algo que dijo haber vivido . Ese tanto quedó marcado en la historia morada , porque significó la primera derrota de Saprissa ante un club de Nicaragua , en los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2023.

, porque significó la , en los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2023. La herida fue aún mayor porque esa serie terminó con la primera eliminación de Saprissa ante un equipo nicaragüense, luego de que Real Estelí lograra avanzar y firmara un golpe histórico para los tibaseños.