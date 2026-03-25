“A punto de irse de Saprissa”: Erick Lonnis revela lo que nadie esperaba sobre una de las grandes figuras de Hernán Medford

Desde que llegó Hernán Medford, el Deportivo Saprissa dio un paso al frente. Mejoró en el juego y comenzó a escalar en la tabla de posiciones al punto que ahora está peleando por el primer puesto.

Sin embargo, y más allá de los cambios implementados por el Pelícano, hay un jugador que ya se había afianzado antes, desde el primer minuto cuando el ex técnico del equipo, Vladimir Quesada, le dio la titularidad.

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Sí, se trata de Abraham Madriz, a quien le dieron la responsabilidad de reemplazar a Esteban Alvarado tras su retiro y el joven de 21 años se hizo cargo de la portería con la solvencia de un veterano. Se transformó en figura y ahora incluso fue convocado por Fernando Batista a la Selección de Costa Rica. Pero toda esta historia pudo no haber ocurrido: eso reveló ahora Erick Lonnis.

La oferta que llegó a Saprissa por Abraham Madriz

En las últimas horas, Lonnis, Gerente Deportivo morado, contó en una entrevista con Tiempo Extra que Madriz casi se marcha a Canadá. “En agosto de 2025 tuvimos una oferta por Madriz para irse a préstamo a Canadá. Nos insistieron, fue una lucha con Abraham porque él se quería ir, pero le dijimos que esto es Saprissa, que no es fácil llegar, y que tuviera paciencia”, contó Erick.

“Tuvimos tres reuniones, nos presionó el representante, incluso nos mandaron la oferta. Hasta que en diciembre me senté con Araham y le dije que yo tenía que tomar la mejor decisión para el club y que se iba a quedar”. Erick Lonnis en Tiempo Extra.

Madriz tiene 21 años y es figura en Saprissa. (Instagram Saprissa)

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Por aquel entonces, Madriz era suplente. Y si bien Lonnis le prometió que ganaría minutos en el Torneo de Copa, al joven portero no le gustó la decisión. “Lo aceptó de forma respetuosa aunque no estaba muy contento”, confesó Lonnis ya con esta historia de final feliz consumado: “Dos meses después de eso estaba en la titularidad de Saprissa y ahora, cuatro meses después, está en la Selección. Nos salió bien”.