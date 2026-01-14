Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

Dirigió a Costa Rica, se consagró en México y ahora llegará a una selección que puede clasificar al Mundial: “Trato hecho”

Pasó por la Selección de Costa Rica, logró consagrarse como profesional en México y ahora tiene la oportunidad de ir a un Mundial.

pablo rocca

Por Pablo Rocca

Sigue a FCA en Google!
Ex Selección de Costa Rica podría clasificar al Mundial.
Ex Selección de Costa Rica podría clasificar al Mundial.

La carrera de Amelia Valverde sigue rompiendo fronteras y consolidándose como una de las entrenadoras costarricenses más importantes del fútbol femenino a nivel internacional. Tras dirigir a la Selección Femenina de Costa Rica y dejar su huella en el proceso que llevó al equipo a competir en escenarios de alto nivel, Valverde dio un paso clave al emigrar al fútbol mexicano, donde terminó de consolidar su prestigio.

En México, Valverde se consagró como campeona con Rayadas de Monterrey, convirtiéndose en una referente del banquillo en una de las ligas femeninas más competitivas del continente. Su capacidad de gestión, orden táctico y liderazgo la colocaron rápidamente en el radar internacional.

¿Dónde dirigirá Amelia Valverde?

Ahora, su carrera tomará un nuevo rumbo. Según información del periodista Kevin Jiménez, Amelia Valverde es la nueva entrenadora de la Selección Femenina de la India, en un acuerdo que ya está cerrado: “El trato hecho, firmado y solo resta que sea oficializado”:

El desafío no es menor. India competirá en la Copa Asiática Femenina de la AFC 2026, un torneo que no solo define al campeón continental, sino que además funciona como la fase final de la clasificación asiática para la Copa Mundial Femenina de Fútbol de 2027, que se disputará en Brasil.

Amelia Valverde dirigirá a India.

Amelia Valverde dirigirá a India.

La selección india quedó ubicada en el Grupo C, junto a Japón, Vietnam y China Taipéi, una zona exigente pero que mantiene abiertas las opciones de pelear por uno de los boletos mundialistas.

Publicidad
Fedefútbol confirma la noticia más esperada en Costa Rica sobre el sustituto de Ignacio Hierro

ver también

Fedefútbol confirma la noticia más esperada en Costa Rica sobre el sustituto de Ignacio Hierro

Con este nuevo paso, Amelia Valverde vuelve a hacer historia para el fútbol costarricense, al asumir el mando de una selección que sueña con llegar a una Copa del Mundo. De Costa Rica a México, y ahora a Asia, la entrenadora tica continúa ampliando su legado en el fútbol femenino internacional.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Se destacó contra Alajuelense, fue a la Sele y ahora jugará en Europa
Costa Rica

Se destacó contra Alajuelense, fue a la Sele y ahora jugará en Europa

FIFA pone en carrera a Costa Rica para el Mundial
Costa Rica

FIFA pone en carrera a Costa Rica para el Mundial

¡Costa Rica femenina jugará amistoso contra Brasil!
Noticias

¡Costa Rica femenina jugará amistoso contra Brasil!

Piojo Herrera destrozó a Reinaldo Rueda con el dardo más doloroso sobre el Mundial 2026
Concacaf

Piojo Herrera destrozó a Reinaldo Rueda con el dardo más doloroso sobre el Mundial 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo