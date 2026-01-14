Dirigió a Costa Rica, se consagró en México y ahora llegará a una selección que puede clasificar al Mundial: “Trato hecho”

La carrera de Amelia Valverde sigue rompiendo fronteras y consolidándose como una de las entrenadoras costarricenses más importantes del fútbol femenino a nivel internacional. Tras dirigir a la Selección Femenina de Costa Rica y dejar su huella en el proceso que llevó al equipo a competir en escenarios de alto nivel, Valverde dio un paso clave al emigrar al fútbol mexicano, donde terminó de consolidar su prestigio.

En México, Valverde se consagró como campeona con Rayadas de Monterrey, convirtiéndose en una referente del banquillo en una de las ligas femeninas más competitivas del continente. Su capacidad de gestión, orden táctico y liderazgo la colocaron rápidamente en el radar internacional.

¿Dónde dirigirá Amelia Valverde?

Ahora, su carrera tomará un nuevo rumbo. Según información del periodista Kevin Jiménez, Amelia Valverde es la nueva entrenadora de la Selección Femenina de la India, en un acuerdo que ya está cerrado: “El trato hecho, firmado y solo resta que sea oficializado”:

El desafío no es menor. India competirá en la Copa Asiática Femenina de la AFC 2026, un torneo que no solo define al campeón continental, sino que además funciona como la fase final de la clasificación asiática para la Copa Mundial Femenina de Fútbol de 2027, que se disputará en Brasil.

Amelia Valverde dirigirá a India.

La selección india quedó ubicada en el Grupo C, junto a Japón, Vietnam y China Taipéi, una zona exigente pero que mantiene abiertas las opciones de pelear por uno de los boletos mundialistas.

Publicidad

Publicidad

ver también Fedefútbol confirma la noticia más esperada en Costa Rica sobre el sustituto de Ignacio Hierro

Con este nuevo paso, Amelia Valverde vuelve a hacer historia para el fútbol costarricense, al asumir el mando de una selección que sueña con llegar a una Copa del Mundo. De Costa Rica a México, y ahora a Asia, la entrenadora tica continúa ampliando su legado en el fútbol femenino internacional.