Alajuelense lo descartó y ahora Saprissa acelera para cerrar el fichaje que rompería el mercado: “Está interesado”

Luego de que Alajuelense optara por descartar su contratación, el panorama en el mercado de fichajes cambió y abrió la puerta para que Saprissa tome protagonismo. Se trata de Jorge Benguché quien ha llamado la atención de clubes del extranjero gracias a su destacado rendimiento con Olimpia

Este buen momento lo colocó en el radar de varios equipos de la región, entre ellos Alajuelense, que mostró interés inicial en ficharlo como opción para su ataque, aunque finalmente el club costarricense se inclinó por otra alternativa y concretó la contratación del mexicano Ángel Zaldívar.

¿Saprissa va por Jorge Benguché?

De acuerdo con información de Deportes TVC, el Saprissa habría vuelto a mostrar interés en el delantero de 29 años como una posible solución a sus dificultades ofensivas.

“Deportes TVC pudo conocer de primera mano que el Saprissa estaría interesado nuevamente en el delantero de 29 años y solucionar sus problemas en la ofensiva”, compartió el medio en su sitio oficial.

Jorge Benguché – Olimpia

Por ahora, el acercamiento del Monstruo Morado se limita a un sondeo inicial, ya que no existe una oferta formal sobre la mesa, por lo que Benguché se perfila únicamente como uno de varios nombres que el club analiza como opción para reforzar su ataque

¿Qué dijo el presidente de Olimpia sobre esta situación?

El presidente de Olimpia, Rafael Villeda señaló que sí ha existido interés por algunos futbolistas, siendo el caso más avanzado el de Jorge Álvarez y Jorge Benguché, aunque aclaró que el club mantiene la calma y espera que surjan alternativas que representen un verdadero avance en la carrera del jugador.

“Ha habido interés en algunos jugadores, el más concreto en el lado de Jorge Álvarezy Benguché pero estamos esperando a ver si se presentan mejores opciones y que sea un crecimiento en su carrera. No hay prisa“, expresó el presidente de Olimpia, Rafael Villeda, en Mesa Redonda.