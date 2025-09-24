Todo Alajuelense consternado por la sentencia que enfurece a la afición manuda: “Ventaja de Saprissa”

Un reciente estudio del Programa Longitudinal de Investigación del Deporte Costarricense (Plideco), de la Universidad de Costa Rica, reveló cuál es el equipo con más aficionados en el país. La investigación confirmó lo que muchos intuían: Saprissa y Alajuelense son los clubes que despiertan mayor pasión en el Área Metropolitana.

El informe, liderado por el especialista en mercadeo deportivo Francisco Navarro Picado, arrojó que el Deportivo Saprissa mantiene el primer lugar en cantidad de aficionados, con un 36,4 % de apoyo.

Muy cerca le sigue la Liga Deportiva Alajuelense, que suma el 29,1 % de la preferencia entre los encuestados, consolidando así la histórica rivalidad entre ambos equipos como la más fuerte del fútbol costarricense.

Saprissa por encima de Alajuelense

Dicho estudio también arrojó datos interesantes sobre el resto de los equipos y las preferencias de la afición costarricense, dejando ver cómo se distribuye el apoyo más allá de Saprissa y Alajuelense.

“En tercer lugar aparece la opción “ningún equipo” con un 18,9%. Más atrás se ubican el Club Sport Herediano (7,3%) y el Club Sport Cartaginés (7,0%)“.

“Al eliminar a las personas que dijeron no tener simpatía por ningún club, la ventaja de Saprissa se amplía hasta el 44,9%, mientras que Alajuelense suma 35,9%, Herediano 9,0 % y Cartaginés 8,7%”, cita un comunicado de la UCR.

Afición del Deportivo Saprissa

El sondeo se aplicó a 412 personas de la Gran Área Metropolitana, con edades que oscilaron entre los 13 y 85 años, incluyendo mujeres, hombres y una persona no binaria. A través de cuatro preguntas sobre deportes favoritos y nivel de afición al fútbol nacional