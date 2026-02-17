Fue campeón en Italia, Boca Juniors lo sigue de cerca y ahora se transforma en el DT tapado que Costa Rica quiere para La Sele

La Selección de Costa Rica atraviesa horas decisivas en la búsqueda de su próximo entrenador, un nombramiento que marcará el rumbo del combinado nacional en un calendario cargado de compromisos determinantes. La federación quiere cerrar el proceso en el corto plazo y no es casualidad: los próximos partidos internacionales obligan a tomar una decisión estratégica que combine experiencia, liderazgo y una idea clara de juego para devolverle estabilidad a La Sele.

De acuerdo con la información que circula en el entorno federativo, una comitiva encabezada por el presidente Osael Maroto viajará a Madrid para sostener reuniones directas con dos de los principales candidatos: Robert Moreno y Patrick Kluivert. Ambos aparecen como opciones prioritarias en la lista, perfiles con recorrido europeo y cartel internacional. Además, en el abanico de posibilidades también figuran nombres como Alexandre Guimaraes y Fernando Batista, técnicos que conocen el área y el contexto regional.

El entrenador tapado que llegaría a Costa Rica

Sin embargo, en medio de esas conversaciones formales, surgió un nombre que no estaba en el radar público y que comienza a tomar fuerza como el posible “tapado” del proceso. Según informó Tomás Fonseca, a la mesa federativa llegó el perfil de Cristian “Kily” González, acercado a través de un dirigente de un club importante del país. La aparición del exinternacional argentino generó sorpresa, pero también curiosidad dentro del análisis interno.

El Kily, de 51 años, no es un desconocido en el fútbol de alto nivel. Fue campeón en Italia durante su etapa como jugador, una experiencia que le dio roce competitivo en una de las ligas más exigentes del mundo. Como entrenador ha apostado con frecuencia por la línea de cinco, un esquema que privilegia la solidez defensiva y las transiciones rápidas, algo que podría encajar con la necesidad actual de Costa Rica de reconstruir su estructura táctica.

Kily González fue acercado a Costa Rica. (Photo by Luciano Bisbal/Getty Images)

Su nombre también ha sido vinculado recientemente con el mercado sudamericano, donde Boca Juniors lo sigue de cerca como posible alternativa para proyectos futuros. Ese interés agrega peso a su candidatura, pues no se trata de un técnico improvisado, sino de alguien que despierta atención en clubes de gran exposición. Que su perfil haya llegado a la federación costarricense abre un nuevo escenario en la carrera por el banquillo de La Sele.

Mientras las reuniones en Europa avanzan y las otras opciones se mantienen en evaluación, el Kily González emerge como una carta inesperada que podría alterar el guion previsto. En un momento en el que Costa Rica necesita un proyecto claro y ambicioso, la posibilidad de apostar por un técnico con experiencia internacional y una propuesta táctica definida empieza a ganar espacio.