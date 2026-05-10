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A Jafet Soto le preguntaron si Herediano irá por Joel Campbell y su respuesta causa revuelo en Alajuelense

Jafet Soto fue contundente al responder si Herediano buscará a Joel Campbell para el próximo torneo. Descubre lo que dijo el jerarca florense

Marcial Martínez

Por Marcial Martínez

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Jafet Soto habló sobre el posible fichaje de Joel Campbell a Herediano
© HeredianoJafet Soto habló sobre el posible fichaje de Joel Campbell a Herediano

Uno de los temas que más ruido ha generado en los últimos días en el fútbol costarricense es el futuro de Joel Campbell. Tras el fracaso de Liga Deportiva Alajuelense al no clasificar a las semifinales del Clausura 2026, los grandes cambios parecen estar a la vista.

Según declaraciones de Carlos Vela a ESPN como gerente deportivo de la Liga, el vínculo del jugador con el club llegó a su fin tras la eliminación. “El contrato de Joel terminaba al finalizar este torneo”, señaló.

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En medio de este panorama, a Jafet Soto le consultaron si Herediano buscará fichar a Joel Campbell. Su respuesta no pasó inadvertida y generó revuelo en el entorno rojinegro.

¿Joel Campbell podría llegar a Herediano? La respuesta de Jafet Soto que sacude a Alajuelense

En declaraciones para el periodista Anthony Porras en Columbia Deportiva, Jafet Soto respondió de manera contundente con un “no” cuando le consultaron si Herediano tenía interés en fichar a Joel Campbell.

Aquí el que arma los equipos soy yo, la verdad es esa, y no, definitivamente no lo tenemos en planes”, afirmó el jerarca florense.

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¿Por qué esto genera revuelo en Alajuelense?

Porque en la Liga aún no cierran del todo la puerta a Joel Campbell: si el próximo técnico lo quiere, podrían negociar su continuidad. Pero si no entra en los planes, Saprissa y Sporting también estarían atentos a su futuro.

Erick Lonnis también le cerró las puertas en Saprissa

Si bien muchos aseguran que Joel Campbell ya tiene todo arreglado con Saprissa, este domingo Erick Lonnis desmintió todas las versiones. Consultado al respecto, dijo:

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“Es muy complicado porque cualquiera se inventa algo y nosotros tenemos que salir y meternos en esa narrativa”.

Erick Lonnis

Datos claves

  • Jafet Soto descartó por completo que Herediano tenga interés en fichar a Joel Campbell y aseguró que el delantero “no está en planes” del club florense.
  • En Alajuelense todavía no toman una decisión definitiva sobre Campbell, ya que esperan conocer la postura del próximo entrenador para definir si negociarán su continuidad.
  • Saprissa y Sporting FC siguen atentos a la situación del atacante y podrían convertirse en opciones si finalmente no continúa en la Liga.
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