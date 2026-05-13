“Cabrones”: Hernán Medford al opinar sobre la expulsión de Gerald Taylor que perjudicó a Saprissa contra Herediano

A Hernán Medford le preguntaron por la roja de Gerald Taylor y contó como resolverá esta situación dentro del camerino de Saprissa.

La final del Clausura 2026 dejó mucho más que fútbol en Deportivo Saprissa. En medio de un partido cargado de tensión ante Club Sport Herediano, una acción puntual terminó marcando el desarrollo del encuentro y generando ruido incluso después del pitazo final.

El protagonista fue Gerald Taylor, quien vio la tarjeta roja en un momento crítico del partido tras realizar un gesto obsceno hacia un rival. La expulsión llegó cuando Saprissa ganaba 2-1 y puso en serio riesgo una ventaja que parecía encaminada.

Durante varios minutos, el equipo morado tuvo que resistir con un hombre menos ante la presión de Herediano, que intentó aprovechar la situación para empatar la serie. Sin embargo, los tibaseños lograron sostener el resultado y se fueron con vida a la vuelta.

¿Qué respondió Hernán Medford sobre la roja de Gerald Taylor?

Y como era de esperarse, en conferencia de prensa le consultaron al técnico Hernán Medford sobre lo sucedido. Fiel a su estilo, el entrenador no se anduvo con rodeos, aunque dejó claro que no quería profundizar en el tema públicamente.

“Ni quiero hablar, en el ambiente no quiero meter nada negativo a mis muchachos. Ese tipo de cosas las hablamos en camerino. Yo los agarro, les pego sus regañaditas en el camerino. Da por seguro que el papá los va a regañar a esos cabrones”, soltó.

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El mensaje no solo apuntó a Taylor, sino que también reflejó la postura del entrenador frente a este tipo de comportamientos en momentos decisivos. Vienen de tener el caso de Jorkaeff Azofeifa, a quien Roberto Artavia aclaró que no defenderán, y ahora esto.

Por eso, más allá del triunfo parcial, el foco también está en corregir errores que pueden complicar la serie en la vuelta. La baja de Taylor para el próximo partido obliga al cuerpo técnico a replantear el esquema defensivo, en un duelo donde Herediano seguramente buscará tomar el protagonismo desde el inicio.

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Además, el episodio vuelve a poner sobre la mesa la importancia del control emocional en instancias definitorias. Porque en finales como esta, el margen de error es mínimo.

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Así, en medio de una serie abierta y con mucho por definir, Saprissa no solo deberá sostener su ventaja en la cancha. También tendrá que demostrar que aprendió de un error que pudo haberle costado mucho más caro.

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