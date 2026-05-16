En la cara de Marcel Hernández: el desplante de Mariano Torres que hace arder la final entre Saprissa y Herediano

El capitán de Saprissa ignoró por completo al delantero cubano y al defensor Keyner Brown en los actos protocolarios en el Carlos Alvarado.

El ambiente de la final de la segunda fase del Clausura 2026 ya estaba al rojo vivo por el contexto del duelo, pero un gesto antes de que rodara el balón terminó de caldear los ánimos en el Estadio Carlos Alvarado.

Durante el tradicional pasillo de saludos entre los equipos, Mariano Torres dejó en evidencia la nula relación que mantiene con dos pesos pesados del Club Sport Herediano.

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El polémico gesto de Mariano Torres

Mientras la fila morada avanzaba, el capitán y emblema del Deportivo Saprissa atrajo todas las miradas al pasar de largo y no saludar al delantero cubano Marcel Hernández ni al defensor Keyner Brown.

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Ambos futbolistas florenses tampoco hicieron el intento de tenderle la mano al argentino, siendo los únicos dos jugadores de todo el plantel del Team a los que Torres decidió saltarse en su recorrido.

El tenso historial entre el argentino y el cubano

El origen del conflicto entre Mariano Torres y Marcel Hernández se remonta a enero de 2022. En aquel momento, cuando el cubano vestía la camiseta del Club Sport Cartaginés, denunció públicamente tras un partido que el volante saprissista le había lanzado graves insultos xenofóbicos. Aunque el cuadro brumoso pidió una investigación formal, el caso se diluyó por falta de pruebas concretas.

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Esa herida nunca cerró. La animadversión volvió a estallar en 2025, ya con Hernández defendiendo los colores rojiamarillos. Tras un partido en La Cueva, ambos jugadores se encararon en la zona mixta.

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Mariano Torres arremetió contra Marcel, acusándolo de mentiroso y de buscar protagonismo ante la prensa: “Le gusta el show. A mí me ensució con mentiras que él dio; cuando tenía que dar la cara, no la dio, dejó solo al presidente de Cartaginés. Lo ensucia a uno y no aparece”. Hoy, en la final del Clausura 2026, la guerra entre ambos ídolos extranjeros sigue más viva que nunca.

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En síntesis

Mariano Torres ignoró por completo a Marcel Hernández y Keyner Brown durante los actos protocolarios previos al partido.

Según el video compartido por Diego Obando, ni el cubano ni el defensor florense hicieron el intento de darle la mano al capitán morado.

La mala relación arrastra acusaciones de xenofobia desde 2022 y un fuerte altercado en zona mixta a finales de 2025.