Tiene 17 años, juega en Europa y su sueño es vestir la camiseta se Panamá, pero lo pueden robar: “Ya fue llamado”

Este joven legionario podría cambiar de bandera si las autoridades canaleras no se mueven con velocidad.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Panamá vigila a una joya de 17 años que brilla en Europa y tiene varias ofertas de otras selecciones nacionales.
Panamá vigila a una joya de 17 años que brilla en Europa y tiene varias ofertas de otras selecciones nacionales.

Panamá tiene a varios prospectos interesantes en el fútbol de Europa, pero uno de ellos parece estar por encima del nivel de los demás. Si bien sueña con jugar en la Selección Nacional, muchos factores pueden invitar a un inminente robo.

Se trata de Dominik López de la Cruz, un extremo de 17 años que despierta el interés de muchos equipos por sus cualidades y rendimiento. Si bien prefiere ir por el costado izquierdo, maneja con facilidad ambos perfiles. Es muy completo.

Además, su gran porte y velocidad son dos de los elementos que le permitieron oficiar como lateral cuando su equipo lo necesitó. Juega en la U19 del Carl Zeiss Jena, perteneciente a la cuarta división alemana. Lleva un gol en cuatro disputas.

Tal como confirmó el periodista César Mosquera a través de su cuenta oficial de X, López de la Cruz recibió cuatro citaciones para el primer equipo del Jena. No deben descuidarse los canaleros, porque está en el radar de Alemania y Polonia.

Tweet placeholder
Panamá presentó su lista de convocados de Eliminatorias al Mundial 2026: los nombres

Thomas Christiansen hizo oficial a los 24 convocados para que Panamá vaya a por el gran sueño. Con ellos tendrá los dos cruces de laprimera de tres ventanas de Eliminatorias al Mundial 2026, en los partidos contra Surinam Guatemala.

Adalberto CarrasquillaYoel BárcenasCecilio WatermanJosé Fajardo y César Samudio regresan a La Canalera. Todos estos futbolistas no pudieron participar de la Copa Oro 2025, lo que significó una serie de bajas sensibles para el equipo.

Los 24 futbolistas de Panamá para la primera ventana de tercera fase de Eliminatorias al Mundial 2026.

Los 24 futbolistas de Panamá para la primera ventana de tercera fase de Eliminatorias al Mundial 2026.

Como cara nueva y nombre sorpresivo destaca Everardo Rose, de gran 2025 con Plaza Amador. Sumó cuatro goles y dos asistencias en cuatro partidos por Copa Centroamericana. Golpeó profundo la inesperada ausencia de Azarías Londoño.

