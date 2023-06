Panamá pondrá en marcha, este lunes, su nueva participación en la Copa Oro de Concacaf cuando se mida a Costa Rica. En la previa al debut, el plantel Canalero ha mostrado, en más de una ocasión, su optimismo de quedar campeones por primera vez y Thomas Christiansen fue uno de ellos.

El enfrentamiento entre Panamá y Costa Rica, en los últimos meses, ha tomado protagonismo en la zona centroamericana e incluso, muchos se han atrevido a calificarlo como el “nuevo Clásico de Centroamérica”. Y en medio del morbo, Christiansen aseguró que el único objetivo es levantar el trofeo de la Copa Oro.

Aunque cabe destacar que su última participación en el certamen, fue decepcionante y el técnico se refirió a ello: “Lo importante es aprender de todo. La anterior Copa Oro no fue la deseada, pero también hay muchas positivas para sacar de esa competición. Ahora estamos inmersos en mi segunda Copa Oro y queremos ir con todo”.

“La ilusión de cada uno es ganar la Copa Oro. Si no tenemos esa meta creo que nos hemos equivocado de profesión. Otra cosa es, si es factible o no, si tenemos material suficiente para ganarlo o no, y en mi punto de vista sí tenemos”, agregó el estratega europeo.

La Selección de Panamá hará su debut esta noche, a las 7:30 pm (hora de Panamá) y a diferencia de la edición anterior, buscará comenzar con el pie derecho frente a un equipo del cual ha crecido la rivalidad en los últimos meses.