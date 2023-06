Luis Fernando Suárez habló previo al juego de mañana de Costa Rica ante Panamá, en el que se le cuestionó sobre su gestión y en el que contestó que poco a poco se ven mejoras, sabe que hay cosas que están estancadas, pero que se intentará dar el siguiente paso en el proceso.

“No necesariamente todo es malo, pero si Costa Rica no se despabila, si no cambia en su fútbol algunas cosas, como por ejemplo en su juego de ataque, se va a quedar rezagada. Esto no es un concurso donde uno, con solo el chasquido de dedos, la situación va a funcionar”, dijo Suárez.

Sobre lo hecho en los amistosos opinó: “Contra Martinica, Panamá y Guatemala tuvimos una posesión mucho mejor y eso, en determinado momento, vale o no vale, pero hay una variante en el juego. Tuvimos mucha más presión en determinado momento. A veces nos replegamos demasiado atrás y a veces no quiero eso, pero que el equipo tenga mucha más posesión de pelota y figuración recuperando el balón, en otra zona que no sea totalmente atrás, son cosas que, en determinado momento, las veo como progreso. No se ha podido conseguir el resultado y no lo niego, eso nos tendría que ayudar un poquito más a que no se viva esta atmósfera”.

“Afortunadamente sé hacia dónde voy, sé lo que se quiere conseguir. Soy consciente de dónde estoy y el grupo lo sabe y es consciente de lo que se quiere conseguir. Cuando uno intenta crecer, a veces duele, y estamos viviendo momentos dolorosos, y se debe tener fuerzas para pasar a la siguiente etapa”, agregó.

Por último habló de su debut en la Copa Oro 2023: “Panamá es un equipo que ha progresado mucho y ha mostrado un buen desarrollo en su fútbol. Este constante progreso se refleja en cada partido que juegan, no solo en la Copa Oro, sino también en el Torneo Esperanzas de Toulon. Debemos prestarles toda la atención necesaria, pero para ellos tampoco será un partido fácil”.