Juan Pablo Vargas fue una pieza fundamental en el equipo de Millonarios FC durante toda la temporada, pero en la final ante Atlético Nacional donde se proclamaron campeones por la vía de los penales, el central tico evidentemente no pudo estar tras estar con Costa Rica en la Copa Oro, sin embargo, los hinchas del millonario le recordaron algo muy particular en redes sociales.

El único jugador que no estuvo presente en Bogotá fue Juan Pablo Vargas, quien se encuentra concentrado con la Selección de Costa Rica para afrontar la Copa de Oro. Por más que hicieron lo posible para que estuviera, no se pudo llegar a un acuerdo, pero eso no impidió que estuviera haciéndole fuerza a su equipo. En este sentido, los seguidores del Millonarios reaccionaron en redes.

Hinchas de Millonarios respondieron en redes

Luis Fernando Suárez declaró lo siguiente: “A mi me llamó el presidente de Millonarios para hacer un pedido especial de poder contar con Juan Pablo Vargas ayer”. Sin embargo, el entrenador denegó el permiso al jugador argumentando que se perdería el juego del lunes. El club había ofrecido incluso un vuelo privado para que el defensor se regresara rápido. Pero al final, no se pudo.

A través de las redes sociales varios de Millonarios dejaron los siguientes mensajes, dejando en claro que Luis Fernando Suárez tomó esta decisión al ser seguidor de Atlético Nacional.