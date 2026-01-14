Fichaje de Selección: Thomas Christiansen recibe la confirmación que Panamá necesitaba rumbo al Mundial 2026

Panamá encamina su temporada hacia el objetivo máximo. Luego de conseguir el boleto en las Eliminatorias al Mundial 2026, la felicidad se estampó en el rostro de los canaleros. Ahora comenzó el trabajo duro para la competencia en cuestión.

Thomas Christiansen tiene delineado un plan para llegar de la mejor manera a la disputa. La continuidad de los amistosos le permitirá observar de cerca a muchas de sus figuras. A otras deberá seguirlas por el calendario de cada una de sus ligas.

Es el caso de Edward Cedeño, el joven que pelea por un lugar en la convocatoria a la Copa del Mundo y recientemente fue protagonista de un hecho inesperado. Confirmó un cambio que podría beneficiar su desempeño en Selección Nacional.

Panamá sonríe: Edward Cedeño es nuevo jugador del Albacete Balompié español

Edward Cedeño es nuevo jugador del Albacete Balompié. El propio equipo lo dio por confirmado a través de sus redes sociales, con una imagen en la que aclaró la condición a préstamo de su arribo. Se quedará hasta finales de este mismo curso.

Actualmente, Cedeño pertenece a la Unión Deportiva Las Palmas, equipo que ocupa la segunda posición de la tabla general. Acumuló un total de 38 puntos durante los 21 partidos jugados hasta el momento, con +13 de diferencia.

El joven pivote de 22 años buscaría tener más continuidad, debido a que solo jugó siete partidos de 21 posibles, sin goles ni asistencias. Se entiende que en Albacete podrá ganarse algunos minutos más de los 185 que lleva disputados.