Thomas Christiansen consigue el aviso que necesitaba sobre José Córdoba pensando en el Mundial 2026: “Está regresando”

Thomas Christiansen trabaja a diario para terminar de construir la convocatoria al Mundial 2026, después de haber superado el proceso clasificatorio. Necesita que todas sus figuras estén en el más alto nivel. No se pierde ningún detalle actual.

Panamá afrontará su segunda participación en una máxima cita, para la que va a intentar hacer historia grande. Después de lo sucedido en Rusia 2018 y con los oponentes que le tocaron en fase de grupos, los canaleros no son los favoritos.

Entre los nombres con posibilidades de recibir el llamado de Christiansen, está el de José Córdoba. El futbolista se mantuvo mucho tiempo fuera del verde césped por lesiones, especialmente una muscular en sus isquiotibiales. Ahora regresó.

Thomas Christiansen lo analiza: la visible mejora en el rendimiento de José Córdoba

José Córdoba solamente lleva disputados 10 partidos en esta temporada con la camiseta del Norwich, todos ellos por la Championship. No convirtió goles y dio una única asistencia, pero otras estadísticas comienzan a favorecer su presencia.

Según transmitió el periodista Leonardo Aguilar a través de su cuenta oficial de X, se observa que “Córdoba está regresando”. Fue titular ante Wrexham Football Club durante las últimas dos victorias. Jugó los 180 minutos consecutivamente.

Los números de José Córdoba en Norwich City de Inglaterra

José Córdoba mantuvo un gran partido ante Wrexham Football Club. El defensor del Norwich City completó con precisión el 85% de sus pases, concretó un total de cinco recuperaciones, y le dio 55 toques al balón durante los minutos jugados.

Thomas Christiansen no lo convocó para esta serie de amistosos ya que no se trata de una fecha FIFA, aunque puede que lo tenga en consideración para los próximos. Panamá jugará con Bolivia el domingo 18 de enero y lo hará ante México el jueves 22 de este mismo mes.