“Tenemos que aprender”: Carrasquilla expone el gran problema a solucionar en Panamá para clasificar al Mundial 2026

Este jueves, la Selección de Panamá se enfrentará a Surinam en el primer partido de la última ronda de las Eliminatorias al Mundial 2026. La cita será en el Estadio Franklin Essed de Paramaribo, donde la bola comenzará a rodar a partir de las 5:30 p.m., y estará enmarcada en el Grupo A.

En él, los dirigidos por Thomas Christiansen son firmes candidatos a quedarse con el boleto directo a la cita mundialista —para ello, deberán liderar la zona— pese a competir también con El Salvador, un rival históricamente complejo, y Guatemala, que fue la gran sorpresa de la reciente Copa Oro al finalizar en tercera posición.

Fue precisamente en el torneo de la Concacaf donde sufrieron un duro golpe al caer eliminados por penales (5-4) en los cuartos de final ante Honduras, que rescató un empate en la recta final del partido. El gran problema a solucionar del equipo según el criterio de Adalberto Carrasquilla.

Carrasquilla expone ante todos la mayor debilidad de Panamá

Consultado por las desconcentraciones a las que ya había hecho mención Christiansen tiempo atrás, Carrasquilla se sinceró en rueda de prensa antes de emprender viaje a Paramaribo, la capital surinamesa: “Es uno de los temas que hemos estado tocando en esta concentración, aprender a defender contra rivales ante los que, en la previa, somos favoritos”.

“Es mentira que vamos a jugar los 90 minutos atacándolos, presionándolos… ningún equipo aguanta 98 minutos teniendo siempre la pelota. Y son Eliminatorias, al final vamos a jugar tres partidos de visita y tres de local. Tenemos que aprender que cuando hay que sufrir, tenemos que sufrir juntos, defendiendo los once”, afirmó el volante de Pumas UNAM.

Carrasquilla, quien volvió a ser convocado tras quedarse fuera de la Copa Oro por lesión, analizó también a Surinam: “Lo más importante que tienen es su ataque, con jugadores muy habilidosos y rápidos“, entre los que destaca Sheraldo Becker (Real Sociedad).

“Va a ser un campo complicado, sintético, donde no jugamos todos los fines de semana. Creo que todos salimos de la LPF (Liga Panameña de Fútbol), donde jugábamos en sintético. Tendremos que traer esos recuerdos para hacer un gran partido y sacar los tres puntos”, sentenció “Coco”, en alusión el reducto en el que se medirán a los sudamericanos.